Três estabelecimentos são interditados em operação contra perturbação do sossego em Caxias do Sul 

Agentes da Guarda Municipal, Fiscalização de Trânsito e outras forças de segurança atuaram na operação. Pamela Jantsch / Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Uma operação conduzida pela Secretaria Municipal de Urbanismo de Caxias do Sul resultou na interdição de três estabelecimentos da cidade. A ação, que contou com a participação da Brigada Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Fiscalização de Trânsito, aconteceu na noite da sexta-feira (10).

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Os estabelecimentos ficam nos bairros Pioneiro, Jardelino Ramos e Sagrada Família. Conforme a prefeitura, as interdições ocorreram por conta da ausência de alvará de funcionamento e descumprimento de normas de segurança.

Também durante a operação três pessoas foram encaminhadas para a delegacia, para registro de ocorrências. Outros estabelecimentos foram notificados para regularizar as atividades, como adequações do MEI ou exigências dos bombeiros.







