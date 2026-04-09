Geral

Atenção, motorista!
Notícia

Trecho da RS-122, no contorno norte de Caxias do Sul, terá bloqueios temporários nesta quinta-feira

Intervenções entre os km 71,5 e 72,1 estão previstas para ocorrer entre 10h e 16h. Durante o período, interdições terão duração de até 10 minutos cada

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS