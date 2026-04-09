Trecho da RS-122, no contorno norte de Caxias do Sul, terá bloqueios temporários nesta quinta-feira

Obra no km 71 da RS-122. Porthus Junior / Agencia RBS

Motoristas que trafegam pela RS-122, em Caxias do Sul, devem ficar atentos a interdições programadas para esta quinta-feira (9). Conforme a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), haverá bloqueios totais e temporários entre os km 71,5 e 72,1, no contorno norte, nas proximidades das empresas Hyva e Iveco Mattana.

As intervenções estão previstas para ocorrer entre 10h e 16h. Durante o período, os bloqueios terão duração de até 10 minutos cada, conforme a necessidade das equipes que atuam na limpeza e remoção de materiais na faixa de domínio.

De acordo com a concessionária, a ação integra o cronograma das obras de duplicação da rodovia e é considerada necessária para garantir a segurança e a continuidade dos trabalhos no trecho.