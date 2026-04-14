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Campos de Cima da Serra 
Notícia

Tradicional caça e colheita dos cogumelos começa neste fim de semana em São Francisco de Paula

Pelo nono ano consecutivo, pequenos grupos irão coletar os ingredientes diretamente do solo, em meio à florestas e, depois, experimentar pratos com eles. Evento acontece no Parador Hampel e terá o biólogo Jeferson Müller Timm como guia 

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