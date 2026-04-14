Tradicional caça e colheita dos cogumelos começa neste fim de semana em São Francisco de Paula

Ingredientes serão selecionados com a orientação de biólogo, especialista em fungos e cogumelos. Carolina Andriola / Divulgação

É tempo de colheita de cogumelos em São Francisco de Paula. Neste sábado (18) os primeiros visitantes e entusiastas chegam aos Campos de Cima da Serra para a tradicional caça aos ingredientes em meio a florestas nativas de araucária e bosques de pinus.

A nona temporada dos cogumelos começa antes neste ano devido à intensa procura pela experiência em 2025. Inclusive, o primeiro grupo que abre a caçada neste fim de semana já está completo.

O segundo passeio está previsto para 3 de maio, com 15 vagas disponíveis. Outras datas serão divulgadas nos próximos meses, tudo a depender das condições climáticas, já que os cogumelos precisam do clima ameno e úmido para se desenvolverem.

A experiência ocorre no Parador Hampel, em parceria com o projeto Primavera Fungi. Os grupos serão guiados pelo biólogo Jeferson Müller Timm, que irá conduzir os participantes. Os passeios custam R$ 350 por pessoa e podem ser reservados pelo contato (54) 99692-9717. A ação tem três momentos:

Imersão teórica: o grupo aprende como identificar os cogumelos e sua importância nos ecossistemas locais;

o grupo aprende como identificar os cogumelos e sua importância nos ecossistemas locais; Caçada na floresta: momento no campo, em que o grupo explora a propriedade do hotel e colhe os cogumelos frescos;

momento no campo, em que o grupo explora a propriedade do hotel e colhe os cogumelos frescos; Experiência Gastronômica: a programação termina com almoço preparada pelo chef Marcos Livi, utilizando os cogumelos colhidos durante a caçada.

A programação tem se destacado no últimos anos por um ingrediente especial: o Porcini. Valorizado na culinária pelo sabor amendoado, o cogumelo silvestre tem se adaptado em regiões com pinus, aumentando o surgimento nos Campos de Cima da Serra.

Durante a programação, participantes poderão descobrir variedades de cogumelos silvestres. Carolina Andriola / Divulgação

— Apesar de 2025 ter sido o melhor ano disparado para as caçadas, a nossa expectativa para a temporada de 2026 é realmente muito boa. Serão manhãs de aulas teóricas, com informações sobre os fungos comestíveis e medicinais, além de muito contato com a natureza durante a coleta — detalha Timm.

Durante o passeio, o grupo também terá a chance de conhecer espécies silvestres de cogumelos que crescem no ambiente natural, colhê-los com a orientação técnica e, após, descobrir os sabores.

O almoço servido no fim da manhã seguirá o Menu Floresta Negra. A proposta apresenta uma imersão na gastronomia alemã, típica da região, servida em quatro etapas.

SERVIÇO