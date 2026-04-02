Trabalhador é resgatado após queda de andaime no alto de prédio em Farroupilha

Um vídeo que circula em redes sociais mostra uma cena tensa envolvendo uma equipe de pintura predial. O caso aconteceu em Farroupilha, mais precisamente em um prédio na Rua Bortolo Grendene, no bairro Imigrante.

No vídeo, uma pessoa aparece suspensa, sendo segurada por outros dois homens. O trio está no topo do edifício. Um andaime suspenso aparece no lado esquerdo, parcialmente caído, com marcas de tinta na parede do edifício.

Na sequência, o homem que está suspenso é puxado pelos outros dois para cima. Ele sobe pelo parapeito até a área do topo. Não há informações sobre como o andaime caiu e nem sobre as condições de saúde do homem flagrado suspenso.

Segundo o gerente do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em Caxias do Sul, Vanius Corte, a obra será fiscalizada nos próximos dias.