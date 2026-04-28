Prefeitura publica suspensão de edital para contratar gestora para hospital de Gramado, mas imbróglio segue na Justiça

Correção: ao contrário do que informado entre 14h15min e 17h35min, o edital não foi cancelado, apenas suspenso. A prefeitura de Gramado afirma que segue na Justiça buscando seguir em frente com o edital.

A suspensão do segundo edital que buscava contratar a nova gestão do Hospital Arcanjo São Miguel foi publicada nesta segunda-feira (27). O ato foi registrado no Diário Oficial da União (DOU), assinado pelo prefeito de Gramado, Nestor Tissot.

Conforme registrado no DOU, a medida acontece por conta de decisão judicial. No início de abril, a Justiça havia suspenso o certame de forma liminar a partir de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público (MPRS).

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No registro, o município confirma que não receberá mais propostas do edital e nem fará qualquer julgamento delas no momento. Contudo, segundo a assessoria da prefeitura, apesar da suspensão ser publicada, o município apresentou recurso para tentar revertê-la na Justiça e aguarda decisão. O registro foi feito por conta de decisão judicial.

O motivo da ação, de acordo com o Ministério Público (MP), seriam irregularidades, como o teto insuficiente para o custeio da instituição. O promotor Max Guazzelli explica que o edital fixou o teto financeiro mensal de R$ 4,9 milhões.

Enquanto isso, conforme destacado pelo MP, um estudo técnico elaborado por consultoria contratada pelo próprio município indicaria que a operação sustentável do hospital exige uma receita mensal aproximada de R$ 5,1 milhões.

Guazzelli acrescenta que o estudo, elaborado pela Fundação José Arthur Boiteux, é do ano passado e novos serviços foram adicionados ao hospital. Com isso, o valor para a operação poderia precisar ainda de nova atualização.

O edital foi publicado em 6 de março, com os recebimentos de propostas abertos em 11 de março. O envio seguiria até 24 de abril.

A gestão do hospital segue com o Grupo Ana Nery, de Santa Cruz do Sul. A empresa está administrando a casa de saúde gramadense desde o início de 2025 e havia assinado um aditivo para seguir com a posição até o fim do certame.

Na decisão anterior, a Justiça afirmou que o hospital é o único do município e que o subfinanciamento pode resultar em precarização do atendimento.

Primeiro edital foi cancelado

O primeiro edital para o chamamento de nova gestão foi revogado em fevereiro pelo município de Gramado, após divulgação de vencedor. Na ocasião, o Ministério Público (MP) apontou vícios no processo. Ou seja, falhas ou irregularidades que podem comprometer a validade do processo.

No processo, o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), o mesmo que administra as UPAs de Caxias do Sul, tinha sido o vencedor. De acordo com o MP, a empresa foi a única habilitada para assinar o contrato. O Grupo Ana Nery também estava na concorrência do edital.

Guazzelli explicou que as exigências do edital teriam impedido o princípio da concorrência. Entre elas, o prazo para apresentação de documentos e propostas entre 26 de dezembro e 7 de janeiro, coincidindo com o período de festividades de final de ano e a ilegalidade da exigência de visita técnica obrigatória como condição de habilitação, sem a possibilidade de substituição por declaração de responsável técnico, o que também restringiria indevidamente a participação.

A partir da ação, a Justiça concedeu uma liminar para que o atual gestor da casa de saúde, o Hospital Ana Nery de Santa Cruz do Sul, continuasse na administração até o fim do processo no Judiciário. Com a revogação do primeiro edital, a liminar perdeu efeito.

Conforme a prefeitura de Gramado, no momento da publicação do segundo edital, o chamamento tinha como objetivo contratar uma empresa responsável pela gestão, operacionalização e execução de todos os serviços assistenciais e administrativos da casa de saúde. Segundo o edital, o contrato seria de inicialmente 36 meses, com a possibilidade de ampliação.