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Prefeitura publica suspensão de edital para contratar gestora para hospital de Gramado, mas imbróglio segue na Justiça

Medida foi publicada no Diário Oficial da União na terça-feira (27). Antes, judiciário tinha aceitado pedido do Ministério Público (MP) no início de abril para que certame envolvendo Hospital Arcanjo São Miguel não continuasse

Bruno Tomé

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