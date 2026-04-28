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Decisão do governo federal
Notícia

Suspensão de multas do pedágio no sistema free flow pode atingir 513,9 mil autuações em trechos da Serra

Pórticos nas cidades de Farroupilha e Carlos Barbosa lideram o volume de autuações geradas na região. Medida do Ministério dos Transportes estende prazo para quitação até novembro. Novas multas não poderão ser aplicadas em prazo de 200 dias 

Tamires Piccoli

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