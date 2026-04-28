Suspensão de multas do pedágio no sistema free flow pode atingir 513,9 mil autuações em trechos da Serra

Pórtico de Farroupilha, na RS-122, lidera o índice de multas geradas e não pagas na Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

A suspensão de 3,4 milhões de multas geradas em pedágio em sistema free flow (sem cancela), anunciada pelo Ministério dos Transportes nesta terça-feira (28), tem impacto direto na Serra gaúcha. O primeiro pórtico do modelo no Rio Grande do Sul foi implantado em dezembro de 2023, na RS-122, em Antônio Prado.

Desde então, o RS já soma 1,2 milhão de autuações — 513.913 mil somente nas praças da região. Esse total de infrações foi registrado nos pedágios de Antônio Prado e também nas praças de Carlos Barbosa, Farroupilha e Ipê, criados posteriormente. No RS, também há cobrança em São Sebastião do Caí e Capela de Santana (confira no mapa abaixo).

O método de cobrança sem cancela é adotado pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). Nesses três anos, o pico de multas geradas foi em 2025, com 246.402 autuações na região. Os pórticos de Farroupilha e Carlos Barbosa, respondem por 63% do total das infrações geradas na Serra. Veja os dados abaixo:

As multas em questão são referentes às autuações aplicadas aos motoristas que passaram pelos pórticos do free flow sem efetuar o pagamento do pedágio. A ação acarreta em autuação de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O prazo de quitação é de 30 dias. Contudo, a medida do Ministério dos Transportes estende o período em 200 dias. Na prática, os motoristas têm até 16 de novembro deste ano para regularizar as pendências relacionadas ao pagamento do pedágio. Também foi interrompida a aplicação de novas multas por infração durante este período.

Segundo a CSG, a medida do governo federal não concede perdão automático da multa e perda de pontos na CNH. A infração só será cancelada se o pagamento do pedágio for realizado até o prazo final, em 16 de novembro deste ano.

Os motoristas que passarem pelos pórticos da CSG podem consultar e quitar os valores de pedágio em aberto no site da concessionária, via aplicativo ou nos totens de autoatendimento dispostos ao longo da rodovia, nas bases de atendimento.

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Em coletiva de imprensa concedida na manhã desta terça, o ministro George Santoro alegou que a medida visa assegurar o prazo adequado para a integração dos sistemas das concessionárias e do governo federal. Conforme ele, os motoristas têm relatado dificuldade para realizar os pagamentos, já que os sistemas não são integrados.

Com a suspensão, as concessionárias terão cem dias, a partir da deliberação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), para concluírem a integração de dados nos sistemas. O objetivo é que, com essa adequação, a cobrança esteja disponível na carteira digital de trânsito. A resolução que trata do tema com mais profundidade será publicada pelo governo federal nesta quarta-feira (29).

O que muda na cobrança do free flow, segundo anúncio do governo federal

Novos prazos: período de pagamento de tarifas do free flow aumenta de 30 dias para 200 dias. Data final deve ser 16 de novembro de 2026.

período de pagamento de tarifas do free flow aumenta de 30 dias para 200 dias. Data final deve ser 16 de novembro de 2026. Onde consultar e pagar: no site da CSG , aplicativo ou totens de autoatendimento disponíveis nos pontos de apoio das rodovias.

no , aplicativo ou totens de autoatendimento disponíveis nos pontos de apoio das rodovias. Cancelamento de multa e pontos na CNH: apenas os condutores que pagarem a taxa do pedágio até 16 de novembro de 2026 terão as infrações canceladas pelo Daer.

apenas os condutores que pagarem a taxa do pedágio até 16 de novembro de 2026 terão as infrações canceladas pelo Daer. Em caso de não pagamento da taxa do pedágio: valores que ficarem em aberto após 16 de novembro gerarão a multa e perda de pontos na CNH. O motorista também ficará com a dívida relacionada à taxa de pedágio não paga.

valores que ficarem em aberto após 16 de novembro gerarão a multa e perda de pontos na CNH. O motorista também ficará com a dívida relacionada à taxa de pedágio não paga. Em caso de pagamento da multa antes das novas regras : o motorista poderá solicitar o ressarcimento dos valores das multas quitadas com o órgão autuador. A identificação desse órgão consta no próprio auto de infração.

: o motorista poderá solicitar o ressarcimento dos valores das multas quitadas com o órgão autuador. A identificação desse órgão consta no próprio auto de infração. O pagamento da tarifa do free flow segue sendo obrigatório, inclusive com os novos valores da tarifa a partir da quinta-feira (29). O aumento nas praças da Serra varia entre R$ 0,10 e R$ 0,20.

Como solicitar restituição

O motorista precisa entrar com um recurso no órgão responsável pela aplicação da multa, seja Detran, Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre outros, explicando a infração e comprovando que já realizou o pagamento. O prazo para análise desta primeira etapa é de 30 dias.