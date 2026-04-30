Suspeito de extorsão e incêndio em estabelecimento de Bento Gonçalves é preso em Farroupilha 

Imagens mostram momento da explosão no estabelecimento, causada por homem. Câmeras de vigilância / Polícia Civil de Bento Gonçalves / Reprodução

Uma ação da Polícia Civil de Bento Gonçalves prendeu preventivamente um homem suspeito de ter incendiado um estabelecimento comercial e extorquido o proprietário. Os crimes aconteceram na última segunda-feira, dia 27, contudo, o homem foi preso na quinta-feira (30).

A investigação da polícia indica que na noite da segunda, o suspeito teria ameaçado o proprietário do local, exigindo o pagamento de valores. Na sequência ele teria incendiado o espaço.

Imagens de câmeras de vigilância mostram o momento em que o suspeito chega até a frente do estabelecimento. Ele usa um martelo para fazer uma abertura e joga um líquido no interior do local. Após, coloca fogo no líquido, o que causa uma explosão.

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A prisão preventiva dele foi deferida pelo Poder Judiciário nesta quinta. Ele foi localizado em Farroupilha, em uma ação entre a Polícia Civil de Bento Gonçalves e de Farroupilha, Polícia Rodoviária Federal de Bento Gonçalves, Guarda Civil Municipal de Bento Gonçalves e Instituto-Geral de Perícias (IGP).