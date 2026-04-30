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Suspeito de extorsão e incêndio em estabelecimento de Bento Gonçalves é preso em Farroupilha 

Homem seria o responsável por extorquir proprietário do espaço e também causar incêndio. Imagens de câmeras de vigilância flagram a ação criminosa, em que ele faz uma abertura na fachada com um martelo e ateia fogo no interior do espaço 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS