Supermercados de Caxias do Sul estarão fechados nesta sexta-feira, feriado do Dia do Trabalhador

Nesta sexta-fera (1º), feriado de Dia do Trabalhador, comércios e serviços públicos de Caxias do Sul terão alteração nos horários de funcionamento. Supermercados como Zaffari, Andreazza e Carrefour estarão fechados, assim como atacados.
O Sindilojas Caxias orientou os lojistas sobre o funcionamento do comércio varejista. Conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), não é permitida a abertura das lojas com a utilização de mão de obra de funcionários nesta data.
A regra vale para os estabelecimentos localizados nas cidades da base da entidade: Caxias do Sul, Antônio Prado, Flores da Cunha, Nova Pádua e São Marcos. Caso o estabelecimento opte por abrir, o atendimento poderá ser realizado somente pelos proprietários da empresa, desde que constem no contrato social.
Confira:
Shoppings:
Prataviera:
- Fechado
Villagio Caxias:
- Lojas: abertura facultativa das 14h às 20h (somente com mão de obra de proprietários)
- Praça de alimentação: das 11h às 22h
- Cinema: 12h30min às 22h
Zaffari Bourbon (San Pellegrino):
- Lojas: funcionamento de forma opcional, das 14h às 20h
- Praça de alimentação: das 11h às 22h
- Cinema: conforme a programação
Supermercados
Andreazza:
- Fechado
Carrefour:
- Fechado
Zaffari:
- Fechado
Fort Atacadista:
- Fechado
Vantajão Atacado
- Fechado
Serviços públicos:
O Ponto de Safra, que ocorre tradicionalmente às sextas-feiras será antecipado para quinta, dia 30 de abril.
- Feiras do Agricultor: ocorrem normalmente na sexta;
- Codeca: não terá coleta na sexta-feira. No sábado coleta normal;
- Samae: plantão pelo telefone 115 ou 0800 772.8600;
- Trânsito: plantão pelo telefone 118;
- Alô Caxias: não haverá atendimento por telefone. Solicitações de serviço devem ser feitas por meio do site sac.caxias.rs.gov.br, no link Alô Caxias;
- Conselhos Tutelares Macrorregião Norte e Macrorregião Sul: o atendimento de denúncias é feito pelo telefone de plantão (54) 99620.7633;
- Assistência Social: plantão pelo telefone (54) 98404.9921;
- Guarda Municipal: plantão no telefone 153;
- Centros de Atendimento ao Turista (CATS): Rodoviária das 12h às 17h; Praça Dante Alighieri das 8h às 17h; e Aeroporto das 8h às 13h;
- Sala do Empreendedor: fechada;
- Procon: fechado no feriado, atendimento pelo site www.proconcaxias.com.br;
- Central de Vagas: fechada;
Saúde:
- Expediente normal nos serviços considerados essenciais, como:
- Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central e UPA Zona Norte), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Central de Exames (regime de plantão para urgências e emergências), Central de Regulação de Leitos, Serviço Residencial Terapêutico, Unidade de Acolhimento Adulto e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Reviver;
- Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centro Especializado de Saúde (CES) e Agenda+: sem atendimento no feriado;
- Hemocs: fechado na sexta, atendendo apenas hospitais, em regime de plantão. Atendimento normal no sábado;
Cultura
- Estação Férrea: fechada;
- Praça CEU: Praça aberta das 6h às 22h. Administrativo e biblioteca fechados;
- Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho: fechado
- Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima: fechada
- Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami: fechado;
- Museus Municipais: fechados.