Supermercados de Caxias do Sul estarão fechados nesta sexta-feira, feriado do Dia do Trabalhador

Alguns supermercados e shoppings de Caxias do Sul terão alterações nos horários de funcionamento. Lauro Alves / Agencia RBS

Nesta sexta-fera (1º), feriado de Dia do Trabalhador, comércios e serviços públicos de Caxias do Sul terão alteração nos horários de funcionamento. Supermercados como Zaffari, Andreazza e Carrefour estarão fechados, assim como atacados.

O Sindilojas Caxias orientou os lojistas sobre o funcionamento do comércio varejista. Conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), não é permitida a abertura das lojas com a utilização de mão de obra de funcionários nesta data.

Leia Mais Rua Vereador Mário Pezzi terá mão dupla entre a Ernesto Alves e a Vinte de Setembro, em Caxias

A regra vale para os estabelecimentos localizados nas cidades da base da entidade: Caxias do Sul, Antônio Prado, Flores da Cunha, Nova Pádua e São Marcos. Caso o estabelecimento opte por abrir, o atendimento poderá ser realizado somente pelos proprietários da empresa, desde que constem no contrato social.

Confira:

Shoppings:

Prataviera:

Fechado

Villagio Caxias:

Lojas: abertura facultativa das 14h às 20h (somente com mão de obra de proprietários)

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Cinema: 12h30min às 22h

Zaffari Bourbon (San Pellegrino):

Lojas: funcionamento de forma opcional, das 14h às 20h

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Cinema: conforme a programação

Supermercados

Andreazza:

Fechado

Carrefour:

Fechado

Zaffari:

Fechado

Fort Atacadista:

Fechado

Vantajão Atacado

Fechado

Serviços públicos:

O Ponto de Safra, que ocorre tradicionalmente às sextas-feiras será antecipado para quinta, dia 30 de abril.

Feiras do Agricultor: ocorrem normalmente na sexta;

Codeca: não terá coleta na sexta-feira. No sábado coleta normal;

Samae: plantão pelo telefone 115 ou 0800 772.8600;

Trânsito: plantão pelo telefone 118;

Alô Caxias: não haverá atendimento por telefone. Solicitações de serviço devem ser feitas por meio do site sac.caxias.rs.gov.br, no link Alô Caxias;

Conselhos Tutelares Macrorregião Norte e Macrorregião Sul: o atendimento de denúncias é feito pelo telefone de plantão (54) 99620.7633;

Assistência Social: plantão pelo telefone (54) 98404.9921;

Guarda Municipal: plantão no telefone 153;

Centros de Atendimento ao Turista (CATS): Rodoviária das 12h às 17h; Praça Dante Alighieri das 8h às 17h; e Aeroporto das 8h às 13h;

Sala do Empreendedor: fechada;

Procon: fechado no feriado, atendimento pelo site www.proconcaxias.com.br;

Central de Vagas: fechada;

Saúde:

Expediente normal nos serviços considerados essenciais, como:

Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central e UPA Zona Norte), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Central de Exames (regime de plantão para urgências e emergências), Central de Regulação de Leitos, Serviço Residencial Terapêutico, Unidade de Acolhimento Adulto e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Reviver;

Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centro Especializado de Saúde (CES) e Agenda+: sem atendimento no feriado;

Hemocs: fechado na sexta, atendendo apenas hospitais, em regime de plantão. Atendimento normal no sábado;

Cultura