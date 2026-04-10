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Spyke, cão agredido com pedaço de madeira com pregos em Caxias do Sul, é adotado

Animal resgatado pelo DPA foi acolhido por moradora de Fazenda Souza, que decidiu adotar também outro cão em situação grave

Pablo Ribeiro

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