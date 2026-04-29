Simulado de emergência será realizado em área de usina, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, nesta quinta-feira

Exercício ocorre na chamada Zona de Autossalvamento (ZAS), que compreende um trecho de até 10 quilômetros abaixo da barragem. Cia. Energética Rio das Antas (Ceran) / Divulgação

Um simulado de emergência será realizado nesta quinta-feira (30) na área de abrangência da Usina Hidrelétrica (UHE) Monte Claro, localizada no Rio das Antas, no limite entre os municípios de Bento Gonçalves e Veranópolis.

Segundo a Ceran (Complexo Energético Rio das Antas), o exercício ocorre na chamada Zona de Autossalvamento (ZAS), que compreende um trecho de até 10 quilômetros abaixo da barragem. Durante o simulado será encenada uma situação de emergência para orientar moradores e pessoas que estiverem na região sobre como agir em caso de risco.

A atividade prevê o acionamento de sirenes e a orientação é para que a população se desloque até os pontos de encontro, locais considerados seguros e que são sinalizados ao longo das rotas de fuga.

De acordo com a Ceran, o objetivo é treinar a comunidade para situações como rompimento de barragem ou outras ocorrências. O simulado segue a Política Nacional de Segurança de Barragens, que exige esse tipo de ação em estruturas com presença de moradores nas áreas próximas.

A empresa informa que exercícios desse tipo são realizados de forma periódica nas três usinas do complexo — Monte Claro, Castro Alves e 14 de Julho — todas situadas no Rio das Antas.