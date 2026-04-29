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Simulado de emergência será realizado em área de usina, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, nesta quinta-feira

A atividade prevê o acionamento de sirenes e a orientação para que a população se desloque até os pontos de encontro, que são sinalizados ao longo das rotas de fuga

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS