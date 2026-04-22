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Serviço Geológico do Brasil faz levantamento inédito do potencial mineral em municípios da Serra

Equipe contratada pelo SGB está mapeando a presença de materiais como argila, areia, brita e saibro em 19 municípios. Os materiais são estratégicos para obras de reconstrução. Ação é custeada pelo Ministério de Minas e Energia

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