Serviço de táxi-lotação em Caxias do Sul será extinto  

O Conselho Municipal de Mobilidade de Caxias do Sul decidiu, por unanimidade, pela extinção do serviço de táxi-lotação na cidade. O encerramento deverá ocorrer 90 dias após a notificação dos prestadores do serviço. Atualmente, há apenas seis veículos em operação. A votação ocorreu na tarde desta quinta-feira (16), com a participação de 30 conselheiros.
A operação iniciou no final da década de 1990, com 22 veículos. As justificativas para o encerramento foram definidas a partir de análises e pesquisas técnicas, a Advocacia-Geral do Município (AGM), do Ministério Público e da Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Mobilidade (SMTTM). No documento, citam a não ingerência do município sobre o serviço, que vinha sendo autorregulado pelos próprios permissionários, ficando sem controle do Poder Público e suscetível a falhas.
Observou-se ainda que os veículos já não ofereciam condições de oferecer serviço qualificado e o desinteresse de novos permissionários.
O presidente do Conselho Municipal de Mobilidade e secretário de Trânsito, Elói Frizzo, destacou que serão estudadas formas de suprir possíveis demandas devido à extinção do táxi-lotação. Atualmente, o serviço representa apenas 1,2% da demanda de transporte público na cidade.
Na assembleia desta quinta, o grupo também debateu sobre notificações e localizações de controladores de velocidade, ingresso de novos representantes de entidades no Conselho, aumento do preço do diesel utilizado pelos ônibus do Caxias Urbano em decorrência das guerras e ações visando educação no trânsito.