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Serviço de táxi-lotação em Caxias do Sul será extinto  

O encerramento deve ocorrer 90 dias após a notificação dos prestadores de serviço. A decisão foi acordada pelo Conselho Municipal de Mobilidade na tarde desta quinta-feira (16)

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