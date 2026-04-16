Serviço de táxi-lotação em Caxias do Sul será extinto  

Atualmente, há apenas seis veículos em operação na cidade Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Conselho Municipal de Mobilidade de Caxias do Sul decidiu, por unanimidade, pela extinção do serviço de táxi-lotação na cidade. O encerramento deverá ocorrer 90 dias após a notificação dos prestadores do serviço. Atualmente, há apenas seis veículos em operação. A votação ocorreu na tarde desta quinta-feira (16), com a participação de 30 conselheiros.

A operação iniciou no final da década de 1990, com 22 veículos. As justificativas para o encerramento foram definidas a partir de análises e pesquisas técnicas, a Advocacia-Geral do Município (AGM), do Ministério Público e da Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Mobilidade (SMTTM). No documento, citam a não ingerência do município sobre o serviço, que vinha sendo autorregulado pelos próprios permissionários, ficando sem controle do Poder Público e suscetível a falhas.

Observou-se ainda que os veículos já não ofereciam condições de oferecer serviço qualificado e o desinteresse de novos permissionários.

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O presidente do Conselho Municipal de Mobilidade e secretário de Trânsito, Elói Frizzo, destacou que serão estudadas formas de suprir possíveis demandas devido à extinção do táxi-lotação. Atualmente, o serviço representa apenas 1,2% da demanda de transporte público na cidade.