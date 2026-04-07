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Serra tem oito empresas citadas na "lista suja" do governo

Na atualização da lista do Ministério do Trabalho, divulgada nesta segunda-feira, pelo menos 65 trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão em oito empresas da região entre 2024 e 2025 

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