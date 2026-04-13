Semáforo instalado em trecho impactado por obras na RS-122, em Caxias do Sul, entra em funcionamento

A operação dos equipamentos é feita pelo município. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Entrou em funcionamento às 8h desta segunda-feira (13) o conjunto de semáforos instalado na rótula da empresa Brinox, no km 79,4 da RS-122, em Caxias do Sul. A medida busca organizar o fluxo de veículos e aumentar a segurança no trecho impactado por obras de duplicação da rodovia e pela construção do viaduto no bairro Nossa Senhora da Saúde.

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Os equipamentos foram instalados na última sexta-feira (10), mas, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), dependiam da implantação da sinalização complementar por parte da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) para iniciar a operação. A operação dos equipamentos é feita pelo município.

Conforme a CSG, a medida é temporária e será mantida enquanto durarem as alterações no trânsito. Após a liberação do cruzamento da RS-122 com a Rua Ludovico Cavinato, os semáforos serão desativados e removidos.

Obras na RS-122

As obras do pacote da CSG estão no trecho entre os km 69 e 80, que serão duplicados. Além da duplicação da extensão, são três construções previstas para aliviar gargalos identificados no trânsito do município:

Uma nova passagem inferior no km 71 para permitir fluidez no tráfego de bairros como Santa Fé e Cidade Nova. A conclusão, conforme a CSG, pode ocorrer até outubro deste ano.

A conclusão, conforme a CSG, pode ocorrer até outubro deste ano. A duplicação da ponte sobre o Arroio Tega, no km 74. A nova travessia está com mais de 80% da estrutura concluída. A estrutura tem 270 metros de extensão e cerca de 40 metros de altura. A previsão de entrega é em julho deste ano e o investimento é de R$ 50 milhões.

A nova travessia está com mais de 80% da estrutura concluída. A estrutura tem 270 metros de extensão e cerca de 40 metros de altura. A previsão de entrega é em julho deste ano e o investimento é de R$ 50 milhões. Um novo viaduto de acesso ao bairro Nossa Senhora da Saúde e aos pavilhões da Festa da Uva. O novo viaduto terá 51 metros de comprimento, pista dupla em cada sentido e altura livre de 5,5 metros. A previsão também é para até outubro deste ano e o investimento previsto é de R$ 13 milhões.

Atenção aos desvios

Na obra do km 71, há uma alteração no traçado da RS-122, mas não existe a necessidade de um desvio. Já na Ponte Seca o fluxo segue normalmente.

A única obra em que desvios são necessários é a do novo viaduto no Nossa Senhora da Saúde. Confira abaixo as orientações da CSG para o tráfego na região dos pavilhões da Festa da Uva: