Semáforo instalado em trecho impactado por obras na RS-122, em Caxias do Sul, entra em funcionamento

Entrou em funcionamento às 8h desta segunda-feira (13) o conjunto de semáforos instalado na rótula da empresa Brinox, no km 79,4 da RS-122, em Caxias do Sul. A medida busca organizar o fluxo de veículos e aumentar a segurança no trecho impactado por obras de duplicação da rodovia e pela construção do viaduto no bairro Nossa Senhora da Saúde.
Os equipamentos foram instalados na última sexta-feira (10), mas, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), dependiam da implantação da sinalização complementar por parte da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) para iniciar a operação. A operação dos equipamentos é feita pelo município.
Conforme a CSG, a medida é temporária e será mantida enquanto durarem as alterações no trânsito. Após a liberação do cruzamento da RS-122 com a Rua Ludovico Cavinato, os semáforos serão desativados e removidos.
Obras na RS-122
As obras do pacote da CSG estão no trecho entre os km 69 e 80, que serão duplicados. Além da duplicação da extensão, são três construções previstas para aliviar gargalos identificados no trânsito do município:
- Uma nova passagem inferior no km 71 para permitir fluidez no tráfego de bairros como Santa Fé e Cidade Nova. A conclusão, conforme a CSG, pode ocorrer até outubro deste ano.
- A duplicação da ponte sobre o Arroio Tega, no km 74. A nova travessia está com mais de 80% da estrutura concluída. A estrutura tem 270 metros de extensão e cerca de 40 metros de altura. A previsão de entrega é em julho deste ano e o investimento é de R$ 50 milhões.
- Um novo viaduto de acesso ao bairro Nossa Senhora da Saúde e aos pavilhões da Festa da Uva. O novo viaduto terá 51 metros de comprimento, pista dupla em cada sentido e altura livre de 5,5 metros. A previsão também é para até outubro deste ano e o investimento previsto é de R$ 13 milhões.
Atenção aos desvios
Na obra do km 71, há uma alteração no traçado da RS-122, mas não existe a necessidade de um desvio. Já na Ponte Seca o fluxo segue normalmente.
A única obra em que desvios são necessários é a do novo viaduto no Nossa Senhora da Saúde. Confira abaixo as orientações da CSG para o tráfego na região dos pavilhões da Festa da Uva:
- Sentido RS-122 → Pavilhões da Festa da Uva: acesso pela alça em desvio até a Rua Ludovico Cavinato.
- Bairro Nossa Senhora da Saúde → Pavilhões: seguir pela RS-122 sentido Farroupilha até o retorno na Brasdiesel e acessar a alça para a Rua Ludovico Cavinato.
- Pavilhões → RS-122 / Flores da Cunha: utilizar as ruas Abramo José Mazzochi e Rita Falcão de Azevedo até acessar a rodovia.
- Pavilhões → Bairro Nossa Senhora da Saúde: seguir pelas ruas Abramo José Mazzochi e Rita Falcão de Azevedo, acessando a RS-122 e, na sequência, a alça para o bairro.
- Bairro Nossa Senhora da Saúde → Flores da Cunha / km 78 e 81: acessar a Rua Ludovico Cavinato até a Estrada Municipal Vicente Menezes, com saída na RS-122 no km 81.
- Flores da Cunha → Bairro Nossa Senhora da Saúde: seguir pela RS-122 e acessar a alça junto à obra do viaduto.