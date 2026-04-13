Geral

Atenção, motorista!
Notícia

Semáforo instalado em trecho impactado por obras na RS-122, em Caxias do Sul, entra em funcionamento

Equipamento opera em caráter temporário no km 79,4, próximo à rótula da Brinox, para organizar o trânsito durante intervenções viárias

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS