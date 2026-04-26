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Segundo sábado do Vacina Caxias fecha com 3.299 imunizantes aplicados em oito pontos da cidade

Ação da Secretaria Municipal da Saúde manteve UBSs abertas e contou com ônibus da Cruz Vermelha na Praça Dante Alighieri. Próxima edição está prevista para ocorrer no dia 30 de maio

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