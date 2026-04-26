Segundo sábado do Vacina Caxias fecha com 3.299 imunizantes aplicados em oito pontos da cidade

Imunizantes de rotina, gripe e covid foram disponibilizadas aos moradores. Gisele Nozari / Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Imunizações de rotina, contra a gripe e covid totalizaram 3.299 vacinas aplicadas em moradores de Caxias do Sul no sábado (25), quando a segunda edição do Vacina Caxias foi realizada.

A população pode receber as imunizações na Praça Dante Alighieri, onde um ônibus da Cruz Vermelha ofereceu o serviço, além de sete Unidades Básicas de Saúde (UBS) que estiveram abertas.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o maior volume de imunizantes aplicados foi contra a gripe, com 2.053 doses distribuídas. Já as vacinas de rotina totalizam 805 imunizações. Por fim 441 vacinas para a covid foram aplicadas.

Para aqueles que não puderam participar da ação, é possível se vacinar contra a gripe, covid ou colocar o calendário vacinal em dia em cinco UBSs que estarão com o horário estendido até as 19h durante a semana. São elas: Cruzeiro, Esplanada, Eldorado, Desvio Rizzo e Cinquentenário.

A Secretaria Municipal da Saúde ressalta que as doses da gripe são direcionadas, neste momento, aos grupos prioritários, como pessoas acima de 60 anos; crianças de seis meses a cinco anos; grávidas e mulheres que tiveram filhos recentemente; profissionais da saúde; portadores de doenças crônicas; professores; forças de segurança; povos originários; pessoas com deficiência; caminhoneiros e profissionais do transporte; pessoas em situação de rua.