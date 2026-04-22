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Segunda edição do "Vacina Caxias" ocorre neste sábado em sete UBSs e com ônibus da Cruz Vermelha no Centro

Estarão abertas as unidades dos bairros Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê. Ao todo, são mais de 30 tipos de imunizantes

Marcos Cardoso

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