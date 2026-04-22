Segunda edição do "Vacina Caxias" ocorre neste sábado em sete UBSs e com ônibus da Cruz Vermelha no Centro

A primeira edição da ação "Vacina Caxias", realizada em 28 de março, aplicou mais de 4,7 mil doses. Gisele Nozari / Divulgação

A segunda edição da campanha "Vacina Caxias" ocorre neste sábado (25). A ação prevê a abertura de sete unidades básicas de saúde (UBSs), além da presença do ônibus da Cruz Vermelha que ficará na Praça Dante Alighieri, no Centro, das 10h às 16h.

A campanha, que se iniciou em março, foi criada levando em consideração fatores como a dificuldade de acesso da população trabalhadora em horário comercial, necessidade de resgatar esquemas vacinais incompletos, existência de faltosos identificados nos sistemas de informação e estratégia de redução de barreiras organizacionais e geográficas.

O programa foi idealizado para funcionar nos últimos sábados de cada mês, de forma permanente. Assim, estarão abertas as UBS do Cruzeiro, Cinquentenário, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê. Em caso de chuva, a ação com o ônibus da Cruz Vermelha será cancelada.

A campanha oferta cerca de 30 tipos de vacinas, dentre as doses com menos adesão como febre amarela, tríplice viral, covid-19 e HPV. Também haverá vacina contra a gripe. Para a população participar, é preciso apresentar a carteira de vacinação e documento de identificação (CPF).

A primeira edição da ação "Vacina Caxias", realizada em 28 de março, aplicou mais de 4,7 mil doses.

Campanha em Bento

Bento Gonçalves vai receber, também no sábado, a Campanha de Vacinação contra a gripe na Via del Vino. A Unidade Móvel estará no local das 8h30min às 11h30min, atendendo aos grupos prioritários. Em caso de chuva, será cancelada.

A vacinação também está disponível nas unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h e das 13h às 16h30min, exceto nas unidades dos bairros Cohab, Faria Lemos, Santa Marta, Eucaliptos, São Valentim e 15 da Graciema.

O público-alvo são idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores das áreas da saúde, educação (professores do ensino básico e superior), segurança e transporte.