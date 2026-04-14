Secretaria da Saúde de Caxias do Sul lança mutirão com 10 mil consultas para neurologia e psiquiatria

A apresentação do programa "Cuidado Integrado em Saúde Mental" ocorreu nesta terça-feira (14), na Câmara de Vereadores Gisele Nozari / Divulgação

Com mais de 13 mil pacientes aguardando consultas com psiquiatras e neurologistas em Caxias do Sul, a secretaria municipal da Saúde divulgou um mutirão de 10 mil atendimentos. Além disso, passará a ofertar consultas de psicoterapia diretamente nas unidades básicas de saúde. A apresentação do programa "Cuidado Integrado em Saúde Mental" ocorreu nesta terça-feira (14), na Câmara de Vereadores.

A área da neurologia é a que registra mais números, com 9,6 mil pacientes entre crianças e adultos, aguardando uma consulta. Há casos de moradores na espera desde 2022. Já a psiquiatria tem 4,2 mil na fila (confira mais abaixo).

Para tentar reduzir esses números, a secretaria da Saúde fez parcerias com empresas privadas para ofertar 10 mil atendimentos entre neurologia e psiquiatria. Os prestadores dos serviços serão: Universidade de Caxias do Sul (UCS), Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), Círculo Saúde, Instituto Amor em Cuidar (do Grupo Hubb) e Clínica de Repouso - Hospital Psiquiátrico.

O custeio desses serviços serão feitos através de emendas dos deputados federais Daiana Santos (PCdoB), com R$ 500 mil, Denise Pessôa (PT), com R$ 440 mil, e Lucas Redecker (PSD), com R$ 400 mil, totalizando R$ 1,34 milhão.

Atendimento de psicoterapia em UBS

Para a psicoterapia, que tem 4,8 mil pacientes na espera, também foram anunciadas novidades. O secretário de Saúde Rafael Bueno informou a descentralização de parte dos atendimentos de psicoterapia do Centro Especializado de Saúde (CES) para as unidades básicas de saúde (UBSs). A mudança começou de forma gradual e ja está em andamento.

Dos 11 territórios do município, 10 estarão cobertos: dois com residentes de Psicologia, três com profissionais nomeadas em março deste ano, duas com psicólogas que já atuavam nas regiões e três que foram transferidas dos Centro de Atenção Psicossocial (Caps) para as UBSs.

— Ao invés dessas pessoas ficarem em lista de espera, elas vão ser mapeadas na próprio UBS, ter um acolhimento no seu território — destaca Bueno.

E para atender essa nova demanda, o titular da pasta ampliou a carga horária desses profissionais.

— Nós ampliamos a carga horária, então são profissionais de 40 horas que estarão dividindo territórios. Então, hoje, de 11 regiões que nós separamos, 10 são contempladas. O outro, que tem 40 e poucos pacientes, estamos vendo uma outra forma de atender em específico — salientou.

Além disso, Bueno divulgou que os R$ 1,5 milhão economizados com o encerramento do custeio dos 15 leitos no hospital psiquiátrico Clínica Professor Paulo Guedes, que eram de responsabilidade do Estado, vão ser utilizados para pagamentos de horas médicas.

— Nós vamos fortalecer o atendimento das horas médicas, porque nós temos muitos médicos clínicos que têm atestado, que têm férias. Então, vamos botar cerca de R$ 160 mil, que era em torno o que gastávamos por mês, para investir na atenção primária.

Punição para faltantes das consultas

Como já divulgando anteriormente, a secretaria da Saúde está elaborando um decreto, que deve ser publicado na próxima semana, para punir pacientes que faltam em consultas agendadas sem aviso prévio. Ainda não foi informada qual será a penalidade.

— Nós vamos fazer um decreto que vai punir as pessoas irresponsáveis que faltam nas consultas sem avisar. É uma negligência com o sistema, porque cada consulta que uma pessoa não vai, eu vou ter que pagar — ressaltou Bueno.

O prefeito Adiló Didomenico também participou da apresentação do mutirão e defendeu a medida de punição aos pacientes faltantes.

— Quando forem chamadas para consulta, que não faltem, não dá mais para isso. Conviver com 25%, 30% de pessoas faltando a atendimento de mutirão, é dinheiro público empregado. Nós precisamos diminuir a fila, mas precisamos também que a sociedade tenha esse cuidado e essa responsabilidade, esse dever cívico e, acima de tudo, de amor ao próximo — pontuou Adiló.

Números de Caxias do Sul

Lista de espera para consultas:

Neurologia

Infantil: 4.651

Adultos: 4.973

Total: 9.624

Psicoterapia

Infantil: 1.593

Adultos: 3.287

Total: 4.880

Psiquiatria

Infantil: 710

Adultos: 3.545

Total: 4.255