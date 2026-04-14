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Secretaria da Saúde de Caxias do Sul lança mutirão com 10 mil consultas para neurologia e psiquiatria

Com uma fila de espera de mais de 13 mil pacientes, com casos desde 2022, a pasta fez parcerias com empresas privadas para oferta do serviço. Além disso, passará a oferecer consultas de psicoterapia diretamente nas unidades básicas de saúde  

Renata Oliveira Silva

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