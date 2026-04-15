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Secretaria da Saúde de Caxias anuncia plano para reduzir faltas de até 20% em consultas e exames pelo SUS

Usuários que faltarem sem justificativa precisam realizar todos os encaminhamentos novamente e para reagendar nova consulta

Renata Oliveira Silva

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