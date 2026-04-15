Secretaria da Saúde de Caxias anuncia plano para reduzir faltas de até 20% em consultas e exames pelo SUS

Plano foi anunciado nesta quarta-feira (15). Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul anunciou nesta quarta-feira (15) um plano para reduzir o número de faltas em consultas e exames especializados do SUS. Segundo a pasta, em alguns serviços o índice de absenteísmo chega a cerca de 20%, o que gera desperdício de vagas, aumento das filas e atraso no atendimento.

Segundo a secretaria, o paciente que falta ao agendamento não perde o direito ao atendimento, mas precisa reiniciar o processo. A medida regulamenta o fluxo de atendimento e também busca fortalecer a comunicação com o usuário do SUS da seguinte forma:

A unidade de saúde fará pelo menos duas tentativas de contato, em dias e horários diferentes. Caso não consiga retorno, o agendamento poderá ser cancelado para liberar a vaga a outro paciente.

Caso não consiga retorno, o agendamento poderá ser cancelado para liberar a vaga a outro paciente. Quando o paciente faltar, ele precisa retornar à unidade básica para reavaliação clínica e novo encaminhamento, entrando novamente na fila conforme critérios médicos e sem prioridade.

Na prática, precisará esperar 30 dias para agendar uma nova consulta e 45 dias para exames. O intervalo não configura impedimento absoluto, pois o paciente pode, a qualquer tempo, procurar a UBS para nova avaliação, caso haja alteração do quadro clínico.

Leia Mais Secretaria da Saúde de Caxias do Sul lança mutirão com 10 mil consultas para neurologia e psiquiatria

Segundo a secretaria, a medida busca melhorar o aproveitamento das vagas, reduzir o tempo de espera e dar mais eficiência ao uso dos recursos públicos. Também será feito um monitoramento mais rigoroso dos índices de faltas para identificar os serviços com maior ocorrência e direcionar ações específicas.

— O usuário mantém seu direito ao atendimento, podendo procurar a unidade de saúde a qualquer momento, especialmente se houver mudança no seu quadro clínico — destacou o secretário da Saúde, Rafael Bueno.







