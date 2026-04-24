Santa Gianna: conheça a história da médica que inspira relatos de milagres em Caxias do Sul

Desde jovem, Santa Gianna uniu sua formação profissional a uma profunda vivência cristã. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A devoção pela Santa Gianna Beretta Molla tem mobilizado cada vez mais fiéis em Caxias do Sul, especialmente na Paróquia Sagrada Família, onde ocorre, no dia 26, a 8ª edição da festa em sua homenagem. Mais do que um evento religioso, a celebração se sustenta em histórias de fé.

Nascida em 1922, na Itália, Santa Gianna foi médica pediatra, esposa e mãe de quatro filhos — Pierluigi, Mariolina, Laura e Gianna Emanuela. Desde jovem, uniu sua formação profissional a uma profunda vivência cristã, marcada pela caridade, pelo cuidado com os mais vulneráveis e pela dedicação à família.

Atendia a pacientes em casa, muitas vezes sem cobrar e, quando necessário, custeava medicamentos para quem não podia pagar. Casada com o engenheiro Pietro Molla, sua história ganhou projeção mundial após a decisão tomada durante a quarta gestação. Diante de um grave problema de saúde, escolheu preservar a vida da filha que carregava, mesmo sabendo dos riscos. Morreu poucos dias após o parto, em 1962, aos 39 anos.

Canonizada em 2004 pelo papa João Paulo II, passou a ser invocada especialmente por gestantes, famílias e profissionais da saúde.

Devoção que cresce em Caxias

Na Paróquia Sagrada Família, a devoção começou de forma simples, mas ganhou força com o passar dos anos. Segundo o pároco, padre Elton Marcelo Bussolotto Aristides, o crescimento está diretamente ligado às histórias vividas pelos próprios fiéis.

— A devoção nasce da vida que ela levou, da forma como viveu o Evangelho. E as pessoas começaram a rezar, a pedir e os sinais começaram a aparecer — explica.

Padre Elton Marcelo Bussolotto Aristides, pároco da Paróquia Sagrada Família. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Atualmente, missas mensais em honra à santa reúnem casais que desejam engravidar, gestantes e famílias que voltam para agradecer. Relatos de graças alcançadas se multiplicam, especialmente ligados à maternidade.

A festa anual, que começou como uma tentativa de arrecadar recursos para a paróquia, se transformou em um dos maiores eventos da comunidade. Neste ano, a expectativa é reunir cerca de 500 pessoas no almoço festivo, além das celebrações religiosas.

Um milagre esperado por anos

A história da dentista Fabiane Kramer, 47 anos, e do fotógrafo Jonas Rosa, 47, é uma das que mais marcam a devoção pela santa. Casados há 18 anos, eles decidiram tentar ter filhos quando Fabiane tinha 32 anos. O que parecia ser um processo natural, se transformou em um caminho longo e doloroso.

— Quando começamos, achávamos que seria fácil. Mas foi passando um ano, depois outro, e nada acontecia. Íamos de médico em médico e ninguém conseguia explicar — relembra.

Foram cerca de cinco anos de tentativas, exames e frustrações até receberem o diagnóstico: a gestação natural era praticamente impossível. A alternativa foi a fertilização in vitro. As tentativas terminavam em decepção.

Jonas, Fabiane e a filha do casal, Gianna, agradecem à santa pela graça alcançada. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Depois de um período de pausa, decidiram tentar mais uma vez. Foi nesse momento que a fé passou a ocupar um lugar central na história do casal, quando conheceram a devoção por Santa Gianna. O encontro com uma devota, Teresinha Pasqualini, marcou o início de uma nova etapa:

— Fomos até a casa dela, rezamos juntos e recebemos uma relíquia. A partir dali, nossa vida mudou. Passamos a rezar novenas diariamente, formando uma corrente de oração.

O terceiro tratamento teve um resultado diferente. A confirmação da gravidez veio quando Fabiane tinha 41 anos. Mesmo assim, os desafios continuaram. A gestação foi considerada de risco, com internações e necessidade de repouso absoluto nos últimos meses.

A filha nasceu prematura, com sete meses, mas saudável e cercada de significado. O nome dela? Gianna.

— Era uma forma de agradecer. Hoje, a gente olha para ela e só sente gratidão. É uma bênção. Eu acredito que foi um milagre. A fé mudou tudo na nossa história — emociona-se Fabiane.

“Ele chegou quando a gente mais precisava”

A chegada do pequeno Gabriel também transformou a vida da engenheira química Daniela Lamers, 35, e do jornalista Lucas Guarnieri, 36.

Casados há 10 anos, eles já desejavam ter filhos, mas enfrentavam dificuldades. A aproximação com a Paróquia Sagrada Família, após a mudança para o bairro, foi o ponto de virada.

— Antes a gente não conhecia a Santa Gianna. Foi vivendo a comunidade que essa devoção entrou na nossa vida — conta Guarnieri.

Gabriel, filho de Lucas e Daniela, nasceu em 28 de fevereiro deste ano, em um dia dedicado à santa. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O envolvimento aumentou no ano passado, em meio a mudanças importantes: troca de casa, questões familiares e desafios pessoais. Foi nesse contexto que receberam em casa a capelinha com a imagem e a relíquia da santa, um momento que marcou profundamente o casal.

— Todos os dias eram de oração. A gente criou uma rotina muito forte — lembra Daniela.

A descoberta da gravidez veio de forma inesperada e simbólica.

— Foi justamente no dia de uma missa votiva da santa. A gente fez o teste e, horas depois, estaria na igreja. Foi muito marcante — relata o pai.

— Ele chegou quando a gente mais precisava. Foi como um presente — complementa a mãe.

Durante toda a gestação, o casal manteve a rotina de oração. Criaram um pequeno altar em casa, escreveram cartas pedindo proteção e acompanhavam cada exame com fé. Gabriel nasceu no dia 28 de fevereiro, também em um dia dedicado à santa na comunidade.

Hoje, a devoção faz parte do cotidiano da família.

— Ela é a nossa santa. Está presente em tudo. A gente reza com o nosso filho todas as noites — conta Daniela.

Médica carrega nome e profissão da santa

A médica intensivista Gianna Tronco vive uma relação diferente com a santa, marcada por coincidências que, para ela, ganham sentido na prática do cuidado. Ela descobriu a existência de Santa Gianna ainda na faculdade de medicina, ao saber que, além de São Lucas, também havia uma santa ligada à profissão.

A conexão ganhou força anos depois, já atuando na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pompéia, ao ouvir uma história relatada por pelo padre Cláudio Pezzoli, capelão da instituição de saúde.

Um paciente, antes de uma cirurgia neurológica complexa, rezou pedindo a intercessão de Santa Gianna. A operação foi bem-sucedida e, ao acordar na UTI, a primeira pessoa que o atendeu foi justamente a médica Gianna.

— Eu sempre me apresento para os pacientes. E ele comentou depois que aquilo foi muito significativo para ele — relata.

Para ela, o episódio pode ser interpretado como um sinal e reconhece o impacto da fé no processo de recuperação.

— Acredito que, para aquele paciente, foi uma confirmação de que tudo ficaria bem. Às vezes, o que a pessoa precisa é dessa confiança, dessa paz.

Carregar o mesmo nome da santa, somado à mesma profissão, traz um significado especial.

— Eu me sinto lisonjeada, mas também com responsabilidade. O que ela fez foi cuidar das pessoas com amor. É isso que eu tento fazer todos os dias — resume a médica.

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