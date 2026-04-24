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Santa Gianna: conheça a história da médica que inspira relatos de milagres em Caxias do Sul

Centenas de devotos devem participar da 8ª festa em honra à santa, no dia 26, na Paróquia Sagrada Família

Pablo Ribeiro

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