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Sábado Santo e Domingo de Páscoa: confira os horários das missas nas principais paróquias de Caxias do Sul

Programação segue o Tríduo Pascal e marca o ponto alto da fé cristã com a celebração da Ressurreição

Pablo Ribeiro

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