Sábado Santo e Domingo de Páscoa: confira os horários das missas nas principais paróquias de Caxias do Sul

Tríduo Pascal recorda a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

As paróquias da Diocese de Caxias do Sul se preparam para celebrar o momento mais importante da fé cristã com as missas do Sábado Santo e do Domingo de Páscoa. A programação integra o Tríduo Pascal, período que recorda a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

O Sábado Santo será marcado pela tradicional Vigília Pascal. A celebração inicia após o anoitecer e reúne símbolos centrais da fé, como a bênção do fogo novo, a preparação e bênção da água, o acendimento do Círio Pascal e o canto do Exultet, a solene Proclamação da Páscoa.

Já no Domingo de Páscoa as igrejas recebem dezenas de missas ao longo do dia, celebrando a Ressurreição de Cristo.

As celebrações dão continuidade à intensa programação que teve início na Sexta-Feira Santa, que mobilizou milhares de fiéis em Caxias do Sul. Pela manhã, a 22ª edição da Via-Sacra da Juventude reuniu cerca de 1,5 mil pessoas junto ao Monumento Jesus Terceiro Milênio, nos Pavilhões da Festa da Uva. Já à tarde, a tradicional procissão com a imagem do Cristo Morto levou aproximadamente 8 mil pessoas às ruas centrais da cidade, em um momento de fé e reflexão.

Confira a programação completa com os horários das missas: