Rua Vereador Mário Pezzi terá mão dupla entre a Ernesto Alves e a Vinte de Setembro, em Caxias

A alteração visa facilitar o acesso de veículos ao bairro São Vicente e região. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A partir desta sexta-feira (1°), o trânsito de Caxias do Sul terá mudança importante em um trecho da Rua Vereador Mário Pezzi. Por ali, o tráfego vai ficar em mão dupla entre as ruas Ernesto Alves e Vinte de Setembro, atendendo solicitação da União das Associações de Bairros (UAB).

Os veículos vindos pela Vinte de Setembro poderão entrar à direita na Vereador Mário Pezzi. Antes, o trânsito naquele ponto era mão única para condutores vindos da Avenida Brasil e da Ernesto Alves. A alteração visa facilitar o acesso de veículos ao bairro São Vicente e região.

Antes, o trânsito naquele ponto era mão única para condutores vindos da Avenida Brasil e da Ernesto Alves. Ariéli Ziegler / Agencia RBS