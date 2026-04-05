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Rompimento de adutora pode deixar cinco bairros de Caxias do Sul sem abastecimento de água

A ocorrência foi registrada na Rua Graciema Formolo, por volta das 15h deste domingo (5). Equipes do Samae trabalham no conserto

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