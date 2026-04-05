Rompimento de adutora pode deixar cinco bairros de Caxias do Sul sem abastecimento de água

O rompimento de uma adutora do Sistema Marrecas, no bairro Sagrada Família, em Caxias do Sul, pode afetar o abastecimento de água em cinco bairros do município. A ocorrência foi registrada na Rua Graciema Formolo, por volta das 15h deste domingo (5).
Conforme o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, os bairros Sagrada Família, Jardelino Ramos, Presidente Vargas, Universitário e Jardim América podem ter interrupção no fornecimento de água. As equipes da autarquia já trabalham para consertar a estrutura.
A previsão de retomada do abastecimento é às 22h deste domingo.