Retorno ampliado, nova alça e semáforos na BR-116: o que falta para a entrega da reformulação do acesso ao Planalto, em Caxias

Novo recuo para retorno no centro da pista deverá suportar número maior de veículos que pretendem entrar no bairro, separando-os do fluxo que segue na BR-116. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A reformulação do acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul, tem etapas estruturais vencidas, mas a principal melhoria, que envolve a construção de um refúgio central ampliado para retorno e de uma alça para entrada na Avenida Marcopolo a partir da BR-116, ainda precisa avançar. A previsão de conclusão da obra é no fim de maio.

A reta final dos trabalhos, executada pela Codeca, enfrenta intercorrências com a substituição de postes, que precisa de autorização da concessionária Rio Grande Energia (RGE) para ser efetuada.

Segundo o secretário municipal de Obras, Lucas Suzin, três equipamentos de energia elétrica impedem a execução da base e da capa asfáltica da alça lateral da BR-116, no sentido Galópolis-Ana Rech. Essa nova pista receberá o fluxo do sentido oposto e o direcionará ao Planalto.

A remoção dos postes antigos será realizada por uma empresa terceirizada, contratada pelo município, após o aval da RGE. Os novos postes, inclusive, já foram colocados. Suzin avalia que há demora por parte da concessionária:

— Nos últimos meses, temos visto uma demora além do normal por parte da RGE na aprovação dos projetos, inclusive em alguns casos nos pedindo licença ambiental. Tudo isso é burocracia e acaba atrasando o cronograma da obra. Havendo a remoção dos postes, até o final de maio esperamos entregar a obra.

Por meio de nota, a CPFL RGE apenas responde que "aguarda contato dos responsáveis técnicos para o agendamento de desligamento programado, necessário para a continuidade do serviço".

Novos semáforos na BR-116

A expectativa é que o novo recuo para retorno no centro da pista, no sentido Ana Rech-Galópolis, km 151, suporte um número maior de veículos que pretendem entrar no bairro, separando-os do fluxo que segue na BR-116. O refúgio terá cerca de 180 metros de extensão. A faixa existente hoje para ingresso no Planalto será fechada.

Após atravessar a rodovia, o motorista entrará obrigatoriamente na nova alça, que cairá na Avenida Marcopolo. A reformulação do trecho também irá melhorar o acesso à Vila Ipiranga, no bairro Cristo Redentor.

Para que essas manobras e a circulação de pedestres ocorram com segurança, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) prevê a instalação de novos equipamentos de sinalização viária, especialmente semáforos nos seguintes pontos:

BR-116, sinaleira no sentido Ana Rech e no novo refúgio central, para permitir que os veículos atravessem a rodovia, entrando na alça que levará à Avenida Marcopolo , no bairro Planalto . Para quem segue na rodovia em direção a Galópolis também haverá semáforo, mas a parada precisará ser acionada pelo pedestre com uso de botão;

, . Para quem segue na rodovia em direção a Galópolis também haverá semáforo, mas a parada precisará ser acionada pelo pedestre com uso de botão; BR-116 x Avenida Marcopolo: sinaleira em ambos os sentidos para organizar a travessia da rodovia ao motorista que sai do bairro Planalto e quer acessar a Rua Pedro Benjamin Stalivieri, na Vila Ipiranga ou converter à esquerda, ingressando na rodovia em direção a Galópolis. Esse ponto também terá faixas de segurança e sinaleiras exclusivas para pedestres.

Impactado por cruzamentos em nível, o perímetro urbano da BR-116, entre a Avenida São Leopoldo e a encruzilhada de Ana Rech, conta atualmente com 16 conjuntos de semáforos, conforme levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Leia Mais Com possibilidade de ampliações na BR-116, Caxias do Sul vê oportunidade para negociar municipalização de trecho da rodovia

Já as saídas do Planalto (Avenida Marcopolo) para ingresso na BR-116 no sentido norte ou da Vila Ipiranga (Rua Pedro Benjamin Stalivieri) para entrar na rodovia em direção ao sul terão placas de pare e "dê a preferência".

— Serão refeitos todos os passeios públicos, com acessibilidade, para dar segurança e qualidade a quem utiliza, até porque o transporte coletivo passa aqui. Estamos trabalhando para que o ônibus possa fazer o embarque e o desembarque sem atrapalhar quem está acessando o Planalto ou passando pela BR-116 — detalha Suzin.

Etapa de drenagem foi desafio

A reformulação do acesso ao Planalto começou em novembro de 2023. De lá para cá, duas empresas privadas contratadas, de Porto Alegre e de Manaus (AM), abandonaram os trabalhos. Em setembro do ano passado, a Codeca assumiu a responsabilidade pelo término do projeto. Contudo, dois prazos anteriormente divulgados pela companhia, janeiro e, depois, março deste ano, não foram atendidos.

Ainda que quem passa pelo local ou mora no entorno possa ter a impressão de que pouca coisa andou, a realidade é que cerca de 90% do serviço foi executado, segundo a Codeca. Uma etapa significativa vencida foi a reforma do sistema de drenagem. Para isso, foram necessárias escavações, cuidados com tubulações de gás existentes e a instalação de novos canais.

— A drenagem, que foi preliminar à obra de pavimentação, foi um desafio grande, porque existem redes grandes que cruzam a BR-116. É uma das partes mais importantes da obra porque tínhamos problemas crônicos aqui, onde temos uma rede mista, pluvial e esgoto. Tem toda uma questão de infraestrutura que foi resolvida neste ponto — defende Suzin.

De uma forma geral, a entrada do Planalto recebe melhorias de sinalização viária, execução de passeios, meios-fios e rampas, além de intervenções de terraplanagem, de redes de drenagem e esgoto e de fresagem de asfalto.