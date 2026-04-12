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Retorno ampliado, nova alça e semáforos na BR-116: o que falta para a entrega da reformulação do acesso ao Planalto, em Caxias

Reta final da obra sofre intercorrências com a RGE para substituição de postes. Previsão de término do serviço, realizado pela Codeca, é para o fim de maio deste ano

Luca Roth

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