Reposição de vacinas contra a gripe deve normalizar aplicação na Serra a partir desta quinta-feira

Nova remessa de vacinas deve ser enviada pelo Ministério da Saúde na próxima semana. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A vacinação contra a gripe em municípios da Serra deve ser retomada ou normalizada a partir desta quinta-feira (2), após a falta de doses registrada em algumas cidades. O desabastecimento ocorreu principalmente em função da alta procura durante o início da campanha e do Dia D de vacinação, realizado no último sábado (28).

Levantamento feito junto às prefeituras na manhã desta quarta-feira (1º) mostra que a maioria dos municípios já recebeu ou aguarda a chegada de novas remessas ainda nesta quarta, o que permitirá retomar a aplicação nos postos de saúde.

Em Farroupilha, a vacinação será retomada ainda nesta quarta-feira, a partir das 13h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Em Flores da Cunha, o Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi receberá reposição durante a tarde, enquanto as demais unidades seguem vacinando normalmente.

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Já em cidades como Gramado, Bento Gonçalves e São Marcos, a expectativa é de normalização nesta quinta-feira. Gramado deve receber 1,3 mil doses, que serão distribuídas nas UBSs para início da aplicação na manhã de quinta. Em Bento Gonçalves, são esperadas cerca de 4,1 mil doses ainda nesta quarta-feira. Em São Marcos, a vacinação também será retomada na manhã de quinta, após a chegada de novas doses na tarde desta quarta.

Situação semelhante ocorre em Nova Petrópolis, que receberá uma nova remessa nesta quarta-feira e deve restabelecer o atendimento em todas as UBSs a partir desta quinta. Cerca de 800 doses serão distribuídas no município. Em Vacaria, a vacinação também foi interrompida após a aplicação das 1,9 mil doses iniciais, mas será retomada nesta quinta, após a retirada de nova remessa.

Outros municípios também enfrentaram falta total de imunizantes. É o caso de Carlos Barbosa, onde o estoque se esgotou na terça-feira (31) devido à alta procura, com previsão de reposição de cerca de 700 doses ainda nesta quarta. Em Veranópolis, novas doses chegam nesta quinta-feira, após a aplicação de 750 vacinas no último sábado.

Em Garibaldi, todas as 1.070 doses recebidas inicialmente já foram aplicadas, e o município aguarda definição do Ministério da Saúde sobre novas remessas. Já em Nova Prata, não há doses disponíveis no momento, após o esgotamento durante o Dia D, e ainda não há previsão oficial para reposição.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual da Saúde (SES), uma nova remessa de 416 mil vacinas deve ser enviada pelo Ministério da Saúde ao Rio Grande do Sul na próxima terça-feira (7).

Caxias do Sul

Em Caxias do Sul, a vacinação contra a gripe continua. Até o momento, 23 das 48 Unidades Básicas de Saúde estão abastecidas com doses para atender os grupos prioritários.

O município recebeu, na primeira remessa, cerca de 13 mil doses — o equivalente a apenas 6% do quantitativo considerado necessário para cobrir a demanda.

A aplicação do imunizante começou no último sábado (28), durante a primeira edição do “Vacina Caxias”, um mutirão promovido pela Secretaria Municipal da Saúde com o objetivo de elevar os índices de cobertura vacinal. A ação ocorreu em sete UBSs — Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê — além de um ponto móvel instalado na Praça Dante Alighieri, no Centro.

Durante o mutirão, foram aplicadas 2.990 doses contra a gripe, sendo 2.130 nas unidades básicas e 860 no ponto central. No total geral da ação, que também incluiu outras vacinas do calendário e doses contra a covid-19, foram realizadas mais de 4,7 mil aplicações.

UBSs de Caxias com vacina contra a gripe

Ana Rech

Bela Vista

Campos da Serra

Centro de Saúde (Pinheiro Machado)

Cinquentenário

Cristo Redentor

Cruzeiro

Desvio Rizzo

Eldorado

Esplanada

Fátima Alto

Fazenda Souza

Forqueta

Galópolis

Madureira

Reolon

Rio Branco

Sagrada Família

Santa Lúcia

São José

São Leopoldo

Tijuca

Vila Ipê

Quem pode se vacinar contra a gripe: