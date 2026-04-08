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Receita Federal abre novo edital para sede provisória em Caxias; entrega de reforma do prédio incendiado está prevista para 2030

Prazo inicial de vigência da contratação é de 60 meses, com valor previsto de R$ 3,15 milhões para a operação. Órgão não tem local único de atuação desde julho de 2024, quando incêndio atingiu delegacia no bairro Rio Branco

Luca Roth

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