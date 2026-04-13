Reajuste da passagem de ônibus em Nova Petrópolis entra em vigor; confira os valores

Está em vigor o reajuste na tarifa do transporte coletivo de Nova Petrópolis. A atualização foi regulamentada por decreto publicado pela prefeitura e estabelece um índice de correção de 9,5% sobre o valor das passagens.
Conforme a prefeitura, o reajuste leva em conta a reposição da inflação do período e o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato do serviço, impactado principalmente pela elevação no custo de insumos, com destaque para os combustíveis.
Os novos valores são aplicados a todos os trajetos municipais, incluindo os percursos em sentido inverso. Para deslocamentos intermediários, como entre bairros ou localidades próximas, é cobrada a tarifa mínima, desde que o trajeto não ultrapasse quatro quilômetros.
Confira os novos valores:
LOTE 01
- Passagem mínima (até 4km) - R$ 5,25
- Centro à Linha Imperial - R$ 6,10
- Centro à Pinhal Alto - R$ 9,95
- Centro à São Jacó - R$ 8,50
- Centro à Treze Colônias - R$ 9,30
- Linha Imperial à Treze Colônias - R$ 6,10
- Linha Imperial à Pinhal Alto - R$ 6,55
LOTE 02
- Passagem mínima (até 4km) - R$ 5,25
- Centro à Fazenda Pirajá - R$ 5,75
- Centro à Vale Verde - R$ 5,75
- Centro à Pirajá Alta - R$ 6,10
LOTE 03
- Passagem mínima (até 4km) - R$ 5,25
- Centro à Linha Olinda - R$ 5,75
- Centro à Linha Imperial - R$ 6,10
- Centro à Linha Araripe - R$ 7,05
- Centro à Linha Brasil - R$ 7,05
LOTE 04
- Passagem mínima (até 4km) - R$ 5,25
- Centro à Nove Colônias - R$ 9,85
- Centro à Chapadão - R$ 9,85
- Centro à Três de Maio - R$ 9,85
- Centro à Linha Imperial Fundos - R$ 7,10
- Pinhal Alto à Chapadão - R$ 6,10
- Pinhal Alto à Nove Colônias - R$ 6,10