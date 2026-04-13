Reajuste da passagem de ônibus em Nova Petrópolis entra em vigor; confira os valores

Está em vigor o reajuste na tarifa do transporte coletivo de Nova Petrópolis. A atualização foi regulamentada por decreto publicado pela prefeitura e estabelece um índice de correção de 9,5% sobre o valor das passagens.

Conforme a prefeitura, o reajuste leva em conta a reposição da inflação do período e o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato do serviço, impactado principalmente pela elevação no custo de insumos, com destaque para os combustíveis.

Os novos valores são aplicados a todos os trajetos municipais, incluindo os percursos em sentido inverso. Para deslocamentos intermediários, como entre bairros ou localidades próximas, é cobrada a tarifa mínima, desde que o trajeto não ultrapasse quatro quilômetros.

Confira os novos valores:

LOTE 01

Passagem mínima (até 4km) - R$ 5,25

Centro à Linha Imperial - R$ 6,10

Centro à Pinhal Alto - R$ 9,95

Centro à São Jacó - R$ 8,50

Centro à Treze Colônias - R$ 9,30

Linha Imperial à Treze Colônias - R$ 6,10

Linha Imperial à Pinhal Alto - R$ 6,55

LOTE 02

Passagem mínima (até 4km) - R$ 5,25

Centro à Fazenda Pirajá - R$ 5,75

Centro à Vale Verde - R$ 5,75

Centro à Pirajá Alta - R$ 6,10

LOTE 03

Passagem mínima (até 4km) - R$ 5,25

Centro à Linha Olinda - R$ 5,75

Centro à Linha Imperial - R$ 6,10

Centro à Linha Araripe - R$ 7,05

Centro à Linha Brasil - R$ 7,05

LOTE 04