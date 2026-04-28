Quinta edição da Tricofest começa no dia 8, em Nova Petrópolis

Quem andar pelas ruas de Nova Petrópolis a partir dessa semana já conseguirá ver as tradicionais bolas de malha penduradas nos postes. Isso não é por acaso, a cidade se prepara para a quinta edição da TricoFest, que ocorre no Centro de Eventos de 8 de maio até 21 de junho, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos.
Após, a feira, com malharias (veja mais abaixo) e diversas atrações, segue para Picada Café, onde acontece de 3 a 26 de julho no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn, também de sextas-feiras a domingos. A programação tem entrada e estacionamento gratuitos.
Os desfiles
Em formato pocket, os desfiles retornam ao Espaço da Malha da Tricofest reunindo todas as marcas da feira. As exibições procuram aproximar o público das peças, trazendo looks reais, usáveis e cheios de estilo para o dia a dia.
As exibições ocorrem nos dias 10 e 24 de maio e 7 e 14 de junho, às 14h e às 16h.
Malharias confirmadas:
- Anelu Tricot
- Cristal Malhas e Couros
- D'Nenê & 10Colados
- Elise Malhas
- Inventus
- Knorst Malhas
- Mr. Kny
- Ms. Kny
- Laila Luiza
- Malharia Brilhante
- Malharia da Pequeninha
- Malhas Imperial / Vira & Mexe
- Malhas Schauline
- Mão Única
- Michele Tricot
- Milena Tricot
- Nichen Tricot
- Nlh Malhas
- Schmitt Kids
- Schmitt Tricot
- Sensuél
- Spasseto Tricot
- Sublime Tricot
- Tendence Tricot & Confecção
- Tricoart
- Tricoport