Quinta edição da Tricofest começa no dia 8, em Nova Petrópolis

Evento de lançamento da feira ocorreu no dia (08/04) Steffen Stúdio / Divulgação / Tricofest

Quem andar pelas ruas de Nova Petrópolis a partir dessa semana já conseguirá ver as tradicionais bolas de malha penduradas nos postes. Isso não é por acaso, a cidade se prepara para a quinta edição da TricoFest, que ocorre no Centro de Eventos de 8 de maio até 21 de junho, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos.

Após, a feira, com malharias (veja mais abaixo) e diversas atrações, segue para Picada Café, onde acontece de 3 a 26 de julho no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn, também de sextas-feiras a domingos. A programação tem entrada e estacionamento gratuitos.

Os desfiles

Em formato pocket, os desfiles retornam ao Espaço da Malha da Tricofest reunindo todas as marcas da feira. As exibições procuram aproximar o público das peças, trazendo looks reais, usáveis e cheios de estilo para o dia a dia.

As exibições ocorrem nos dias 10 e 24 de maio e 7 e 14 de junho, às 14h e às 16h.

Malharias confirmadas: