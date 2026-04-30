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Quatro pré-romarias ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, ocorrem nesta sexta e sábado

Motociclistas, ciclistas, jipeiros e vans e micro-ônibus participam da programação

Pablo Ribeiro

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