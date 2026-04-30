Quatro pré-romarias ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, ocorrem nesta sexta e sábado

48ª Romaria dos Motociclistas ocorre nesta sexta-feira; ela é a mais antiga pré-romaria, que teve início em 1979. Porthus Junior / Agencia RBS

As atividades preparatórias para a 147ª Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, seguem nesta sexta (1º) e sábado (2) com mais quatro pré-romarias que devem reunir fiéis e participantes de diferentes grupos. A programação integra o calendário que soma 12 pré-romarias envolvendo diversas comunidades e segmentos, e que começou no último sábado (25) com a 12ª Romaria dos Motorhomes e a 19ª Romaria dos Caminhoneiros.

A 147ª Romaria ocorrerá nos dias 23, 24 e 26 de maio. Neste ano, o lema é Morada Consagrada de Deus, rogai por nós, com proposta de reflexão que conecta a espiritualidade a temas sociais contemporâneos, como o direito à moradia digna e o enfrentamento da violência, especialmente contra as mulheres.

A programação deste fim de semana se inicia na sexta-feira (1º), com a 48ª Romaria dos Motociclistas. A concentração será nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, com saída prevista para as 9h30min em direção ao Santuário e bênção marcada para as 11h. Considerada a pré-romaria mais antiga, a iniciativa teve a primeira edição em 1979. Em 2025, foram cerca de dois mil participantes.

No sábado (2), a agenda segue pela manhã com a 22ª Romaria dos Ciclistas. A concentração ocorre em frente à Escola Estadual São Tiago, em Farroupilha (Rodovia dos Romeiros, 658, bairro Cinquentenário), com saída às 10h e missa às 10h30min. A expectativa é reunir aproximadamente 1,2 mil ciclistas.

Ainda no sábado à tarde, ocorre a 19ª Romaria dos Jipeiros, com saída de Caxias do Sul às 13h30min, do Posto Sander (Av. Ruben Bento Alves, 4319, bairro São José), e de Farroupilha às 14h30min, na rótula de acesso ao Santuário. A celebração está prevista para as 15h.

Encerrando a programação do fim de semana, a 3ª Romaria das Vans e Micro-ônibus terá saída às 15h30min de Caxias do Sul, em frente à Cassol (R. Carlos Cesa, 3218, bairro Sanvitto), e às 16h de Farroupilha, no Posto Treviso (RS-122, km 60), com missa às 17h. Cerca de 200 participantes são esperados.