Projeto que quer descentralizar serviços e moradias em Gramado vai ser discutido em audiência pública na semana que vem

Encontro contará com a presença do secretário municipal de Planejamento, Rafael Bazzan. Cleiton Thiele / Reprodução

O Projeto de Lei Complementar (PLC) 01/2026, que quer descentralizar serviços e moradias em Gramado, vai ser discutido em audiência pública na semana que vem, no dia 15.

A iniciativa prevê o planejamento e a estruturação de uma nova área urbana no bairro Mato Queimado, abrangendo cerca de 900 hectares, com fácil conexão ao centro de Gramado e às cidades de Canela e Nova Petrópolis.

A audiência pública contará com a presença do secretário municipal de Planejamento, Rafael Bazzan, e da secretária de Meio Ambiente de Gramado, Cristiane Bandeira, que irão apresentar o projeto e esclarecer dúvidas da comunidade. Entre os objetivos do PLC está, também, a criação de novas oportunidades habitacionais, o fortalecimento de um novo polo econômico e turístico e a melhoria da mobilidade urbana e regional.

O planejamento da nova centralidade, como está sendo chamada, é estruturado em cinco pilares: sustentabilidade ambiental, mobilidade e conectividade, desenvolvimento econômico, equidade e qualidade de vida, e gestão inteligente e participativa.