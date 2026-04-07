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Projeto que quer descentralizar serviços e moradias em Gramado vai ser discutido em audiência pública na semana que vem

Encontro contará com a presença do secretário municipal de Planejamento, Rafael Bazzan, que apresentará o projeto e esclarecerá dúvidas da comunidade

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