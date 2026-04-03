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Sexta-Feira Santa
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Procissão com a imagem do Cristo Morto reúne 8 mil fiéis em Caxias do Sul

Multidão ocupou as ruas centrais em momentos de oração e silêncio até chegar em frente à Catedral Diocesana 

Alana Fernandes

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