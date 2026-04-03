Procissão com a imagem do Cristo Morto reúne 8 mil fiéis em Caxias do Sul

O ponto mais emocionante ocorreu no entroncamento das ruas Sinimbu e Do Guia Lopes, por volta das 15h30min, onde as imagens do Cristo Morto e de Nossa Senhora das Dores se encontraram. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Cerca de 8 mil fiéis se reuniram, na tarde desta Sexta-Feira Santa (3), na tradicional procissão do Cristo Morto, em Caxias do Sul. A multidão ocupou as ruas centrais em momentos de oração e silêncio, em um dos dias mais simbólicos para a religião católica em todo o mundo.

Os grupos partiram das paróquias São Pelegrino, Santo Antônio, Imaculada Conceição, São Leonardo Murialdo, São Pio X, Nossa Senhora de Lourdes e da comunidade Cristo Redentor, para o encontro em frente à Catedral Diocesana.

O ponto mais emocionante da procissão ocorreu no entroncamento das ruas Sinimbu e Do Guia Lopes, por volta das 15h30min, onde as imagens do Cristo Morto e de Nossa Senhora das Dores se encontraram. No discurso, os religiosos pediram para que a mãe de Cristo interceda pelo fim das guerras, da violência e dos feminicídios.

Dali, o cortejo seguiu até a frente da Catedral, onde houve um momento de oração conduzido pelo bispo diocesano, dom José Gislon.

— Neste caminho, torna-se cada vez mais necessário educar as novas gerações a partir da realidade familiar. A família precisa, com urgência, recuperar o seu espaço sagrado, como acolhedora da vida e educadora que transmita os valores essenciais — disse o bispo, em parte do discurso.

Ministros da Eucaristia, na comunidade dos Santos Apóstolos, de São Romédio, o casal Alide Pellenz Weber e Reoni Krewer seguia a procissão de mãos dadas e em oração.

— A Páscoa é a festa maior da religião católica. É o momento máximo, único, tem que participar — ressaltou Alide.

— Pra nós, é um momento que representa muita fé, esperança, amor, dedicação — complementou Reoni Krewer.