Procissão com a imagem do Cristo Morto, na Sexta-Feira Santa, vai bloquear trânsito em Caxias

Em função da procissão do Cristo Morto nesta Sexta-feira Santa, haverá bloqueios na região central de Caxias e também em bairros próximos. Quatro peregrinações sairão de diferentes pontos com destino à Catedral Diocesana.

A partir das 14h haverá intervenções na Rua Sinimbu, desde o cruzamento com a Rua Visconde de Pelotas até a Rua Pedro Tomasi. A passagem de veículos será interrompida na Sinimbu com as ruas Dr. Montaury e Marquês do Herval.

Os grupos religiosos sairão das paróquias São Pelegrino, Santo Antônio, Imaculada Conceição, Leonardo Murialdo, Pio X, Lourdes e Cristo Redentor, juntado-se a outros fiéis em frente à Catedral. No trajeto até o Centro, os peregrinos serão escoltados por agentes da prefeitura para a travessia de cruzamentos.

Às 15h, os fiéis seguirão pela Avenida Júlio de Castilhos até a Rua Do Guia Lopes. Depois, retornarão à Catedral pela Sinimbu.

Também pela manhã ocorre a 22ª edição da Via-Sacra da Juventude, promovida pela Diocese de Caxias do Sul. A encenação ocorre às 9h, nas escadarias dos pavilhões da Festa da Uva, junto ao Monumento Jesus Terceiro Milênio. Neste ano, a encenação estará em sintonia com a Campanha da Fraternidade.

Cerca de 40 jovens de diferentes grupos, movimentos e pastorais, além de voluntários das paróquias da Zona Norte participam da atividade, que recria a paixão e morte de Jesus ao longo das estações da Via-Sacra, desde a condenação até o sepultamento. Pelo terceiro ano consecutivo, caberá a Fábio Venâncio Miranda, 42 anos, a tarefa de interpretar Jesus Cristo.

Sábado Santo e Domingo de Páscoa

O Sábado Santo (4) é marcado pela Vigília Pascal, considerada uma das celebrações mais importantes do calendário litúrgico. A cerimônia inclui a bênção do fogo novo, da água, o acendimento do Círio Pascal e o canto do Exultet, proclamando a ressurreição de Cristo.

Já o Domingo de Páscoa (5) celebra a vitória da vida sobre a morte, com dezenas de missas nas paróquias e comunidades da região.