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Procissão com a imagem do Cristo Morto, na Sexta-Feira Santa, vai bloquear trânsito em Caxias

A partir das 14h haverá intervenções na Rua Sinimbu, desde o cruzamento com a Rua Visconde de Pelotas até a Rua Pedro Tomasi

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