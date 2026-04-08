Prefeituras de Veranópolis e Cotiporã abrem processo seletivo para cargos na área da educação; salários chegam a R$ 6 mil

As prefeituras de Veranópolis e Cotiporã estão com processos seletivos simplificados abertos para contratação temporária de profissionais, principalmente na área da educação. Os editais preveem vagas imediatas e formação de cadastro reserva.

Em Veranópolis, o maior salário é destinado ao cargo de professor de Educação Especial (AEE), com remuneração de até R$ 6.092,49 para carga horária de até 40 horas semanais. Para os demais cargos, o salário é de R$ 3.046,24, com jornadas de até 20 horas.

Ao todo, há vagas para professor de educação especial (1), música (1), língua inglesa (1), língua portuguesa (1) e matemática (2), além de cadastro reserva para educação física e arte.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, até as 8h desta sexta-feira (10), por meio do portal do Sistema Seletivo Fácil. A seleção não prevê cobrança de taxa. A publicação das notas preliminares está prevista para as 16h da próxima segunda-feira (13).

Já em Cotiporã, o processo seletivo contempla cargos de níveis fundamental e médio, com oportunidades também ligadas à área educacional, como monitor escolar e auxiliar de educação infantil.

Há uma vaga imediata para auxiliar de educação infantil e outra para merendeira, além de cadastro reserva para monitor escolar II e motorista. Os salários variam de R$ 1.725,86 a R$ 2.511,69, com cargas horárias entre 20 e 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na prefeitura (Rua Silveira Martins, 163, Centro), até a próxima segunda-feira (13), mediante pagamento de taxa de R$ 67,60. O atendimento ocorre pela manhã e à tarde. A prova objetiva está marcada para o dia 17 de abril, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.