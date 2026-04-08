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Prefeituras de Veranópolis e Cotiporã abrem processo seletivo para cargos na área da educação; salários chegam a R$ 6 mil

Oportunidades incluem vagas imediatas e cadastro reserva; inscrições ocorrem pela internet e de forma presencial, conforme o município

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