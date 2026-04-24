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Prefeitura de Vacaria abre contratação emergencial para 38 vagas de atendentes de creche

A função tem carga horária de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.534,80. Credenciamento deve ser feito até terça-feira (28)

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