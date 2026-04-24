Prefeitura de Vacaria abre contratação emergencial para 38 vagas de atendentes de creche

Encerra-se na terça-feira (28) o prazo para interessados em inscrever-se no processo de contratação emergencial de atendentes de creche em Vacaria. São 38 vagas.

A função tem carga horária de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.534,80. Também há vale-alimentação e adicional de insalubridade.

O credenciamento deve ser feito diretamente no setor de protocolo da prefeitura de Vacaria, mediante apresentação de documentos pessoais.