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Investimento na tecnologia
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Prefeitura de Guaporé encerra contrato com zeladores para investir em câmeras de segurança nas escolas municipais

Contrato de zeladoria foi encerrado por não incluir funções de segurança e aumentar custos. Investimento em equipamentos foi de cerca de R$ 35 mil

Renata Oliveira Silva

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