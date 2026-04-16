Prefeitura de Guaporé encerra contrato com zeladores para investir em câmeras de segurança nas escolas municipais

A prefeitura de Guaporé optou por encerrar o contrato com uma empresa terceirizada de serviço de zeladoria para instalar câmeras de videomonitoramento e sistema eletrônico na entrada das 11 escolas municipais. A rede atende cerca de 3 mil alunos do ensino infantil e fundamental.

O caso iniciou ainda em 6 de abril, quando vereadores da Câmara Municipal pediram esclarecimentos sobre o encerramento do contrato de R$ 1,2 milhão por ano com a terceirizada Otimizza Soluções em Segurança Ltda. Desde 2023, a empresa oferecia serviços de zeladoria nas 11 escolas municipais, com 25 funcionários.

Segundo o secretário Geral da prefeitura, Alexandre Ceni, a principal função dos profissionais era recepcionar os alunos na entrada e monitorar a saída. Além disso, eram orientados a auxiliar as equipes diretivas e fazer pequenos reparos nas escolas. Dessa forma, não tinham definidas questões de segurança, o que motivou o encerramento do contrato.

— O pessoal criou essa imagem de que o zelador era um tipo de segurança o que, na verdade, não é. E uma das nossas preocupações era que, de fato, acontecesse alguma coisa que caracterizasse desvio ou acúmulo de função. Eles não tinham atribuição para algo relativo à segurança das crianças ou algo assim, mas criou-se isso pela cidade ser pequena e todo mundo se conhecer, criando um vínculo. Eles tinham um carinho com as crianças e tinham essa presença que, talvez, passasse a segurança, mas isso não estava atribuído no contrato deles — destacou Alexandre.

Além disso, a cidade passa por um controle de gastos no quadro pessoal por estarem no limite prudencial definido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS). Sendo assim, Alexandre explica que o contrato com a Otimizza, apesar de ser terceirizado, era incluído nessa dotação, o que também motivou a finalização do acordo.

Dessa forma, a prefeitura optou pela instalação de portões eletrônicos e câmeras de videomonitoramento com reconhecimento facial para as 11 escolas. O valor investido foi de cerca de R$ 35,6 mil, e algumas instituições já tinham os equipamentos. Segundo o secretário, já estão todos instalados.

— No início desse ano realizamos a licitação desse portão eletrônico, que a função primordial dele seria o quê? De fato, manter o portão trancado com aquela fechadura magnética. E assim, quando os pais chegassem, tanto para deixar quanto para buscar as crianças, ter um reconhecimento facial ou ter a chamada diretamente com a secretaria da escola — explicou Alexandre.

Além disso, a prefeitura está contratando 20 monitoras para ocupar essa função de recepção destes alunos. Questionado referente a possibilidade de "desvio de função" desta profissionais, Alexandre reforçou que isso não deve ocorrer.

— Os serviços internos vamos manter, provavelmente, com algum zelador, só não sabemos qual a melhor forma de fazer isso, nós estamos estudando. Também chamamos 20 monitoras para fazer essa condução de entrada e saída das crianças, porque uma das atribuições delas é organização de entrada e saída de crianças. Então, se nós formos dividir os problemas por partes, esse problema já estaria resolvido — pontuou o secretário.

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Para finalizar, o secretário defendeu que a mudança de funcionários apresenta uma redução de custos ao município.