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Prefeitura de Caxias articula retomada de processo para construção de novo empreendimento do Minha Casa, Minha Vida 

Proposta foi suspensa recentemente durante análises da Caixa Econômica Federal. Projeto previa a construção de 496 apartamentos no loteamento Morada do Valle

Luca Roth

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