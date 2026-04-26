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Prefeitura de Carlos Barbosa abre concurso público e processo seletivo; cargos têm salários até R$ 14 mil 

Há vagas para ingresso direto e cadastro reserva; inscrições começam nesta segunda-feira, e provas serão aplicadas em 26 de julho

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