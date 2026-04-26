Prefeitura de Carlos Barbosa abre concurso público e processo seletivo; cargos têm salários até R$ 14 mil 

São 17 cargos para níveis superior completo e médio completo. bonnontawat / stock.adobe.com

Começam nesta segunda-feira (27) as inscrições para concurso público e processo seletivo da prefeitura de Carlos Barbosa. Há vagas para ingresso imediato e também para cadastro reserva.

São 17 cargos para níveis superior completo e médio completo (veja detalhes abaixo). A carga horária varia de 20 horas a 44 horas, com remuneração entre entre R$3.507,00 e R$14.423,49, conforme a função.

As inscrições seguem até o dia 26 de maio, sendo realizadas pelo site da Fundatec. As taxas de inscrição custam R$ 120 para cargos de nível médio e R$ 180 para as funções de nível superior. As provas serão aplicadas em 26 de julho deste ano.

Informações complementares sobre o processo seletivo, concurso público e as vagas para a Guarda Municipal podem ser obtidos no site da prefeitura.

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Veja as vagas para a prefeitura de Carlos Barbosa

Concurso público

Cargos para nível superior completo: Agente Fiscal (CR), Arquiteto e Urbanista (CR), Assistente Social (CR), Cirurgião-Dentista (CR), Enfermeiro (CR), Engenheiro Civil (CR), Médico (CR), Médico da Estratégia da Saúde da Família (CR), Médico Ginecologista e Obstetra (CR), Médico Pediatra (CR), Médico Psiquiatra (CR) e Guarda Municipal (04 vagas + CR).

Cargos para nível médio completo: Agente Administrativo (5 vagas + CR), Auxiliar Geral de Escola (CR), Motorista (CR) e Operador de Videomonitoramento (CR).

*CR = Cadastro Reserva

Processo seletivo

Cargos para nível médio completo: Agente Comunitário de Saúde (CR): área 01, área 02, área 03, área 04, área 05, área 06, área 07, área 08, área 09 e área 10.



