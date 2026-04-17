Prefeitura abre nova concorrência para construção do restante de residencial no Campos da Serra, em Caxias

Processo prevê a elaboração de 163 residências e terá propostas abertas em maio. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A prefeitura abriu nesta sexta-feira (17) uma nova concorrência para a construção de 163 unidades habitacionais no loteamento Campos da Serra, em Caxias do Sul. O processo substitui uma licitação anterior, cujo contrato, prevendo a elaboração de um total de 227 casas, foi rescindido em agosto do ano passado. A sessão de abertura das propostas para a nova etapa está marcada para o dia 8 de maio, às 9h.

Segundo a secretaria Municipal da Habitação (SMH), a Binotto Construções Ltda. ergueu 64 residências fora do padrão construtivo estipulado pelo projeto, descumprindo o cronograma de execução da obra, que foi iniciada em junho de 2024.

O município, então, rompeu o contrato com a empreiteira, que ingressou com uma ação judicial — embargando as moradias já iniciadas — e solicita cerca de R$ 2 milhões pelo trabalho no residencial.

O novo certame prevê que as 163 casas restantes sejam distribuídas da seguinte forma:

135 unidades com dois dormitórios;

13 unidades com três dormitórios;

15 unidades com dois dormitórios adaptadas para pessoa com deficiência (PcD).

Por padrão, as unidades habitacionais precisam ser de alvenaria, com no mínimo 40 metros quadrados, e equipadas com sala, cozinha, banheiro, área para tanque, além dos dormitórios.

A iniciativa tem o objetivo de beneficiar pessoas de baixa renda, que vivem em áreas urbanas, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com preferência para mulheres que são chefes de famílias, PcDs e idosos.

O projeto integra o programa A Casa é Sua, do governo do Estado, com investimento total de aproximadamente R$ 30 milhões, sendo R$ 10,7 milhões provenientes de contrapartida do município. Apenas a execução dessa etapa complementar tem estimativa de custo de R$ 26,9 milhões.

— É importante destacar que não houve prejuízo, pois a empresa não recebeu por serviços executados em desacordo com as boas práticas. Enquanto se aguarda a decisão judicial, optamos por realizar nova concorrência para concluir as unidades restantes, do total de 227, garantindo o andamento do projeto e uma resposta às famílias — afirma o secretário da Habitação, Silvio Daniel da Silva.

Casas já construídas serão reformadas

Como parte da solução, o município irá publicar outra licitação para contemplar as reformas e adequações necessárias às 64 unidades habitacionais já erguidas. O secretário da Habitação explica, entretanto, que não é possível prever uma data para isso porque as moradias aguardam perícia e andamento do processo na Justiça.

— Assim que for concluída a parte judicial, vamos fazer o possível, dentro daquilo que compete à SMH, para lançar esse outro certame. Acredito que vai ser possível aproveitar muita coisa, mas isso terá de ser minuciosamente trabalhado. As casas terão de passar por novas medições — aponta.

Obras paradas, cenário de abandono

Com a construção paralisada desde agosto, o canteiro de obras acumula mato alto, sujeira, móveis quebrados e até relatos de furtos e suposta ocupação irregular das casas.

Silvio Daniel detalha que a empresa de segurança privada contratada também teve os pagamentos suspensos há cerca de dois meses em função de não realizar o monitoramento do local. O processo de suspensão desse contrato tramita na Advocacia-Geral do Município (AGM).

Com isso, ele garante que a Guarda Municipal faz rondas para manter a segurança do residencial:

— Eles estão passando lá para monitorar o perímetro, mas não tem como deixar um guarda o tempo todo. Mas as rondas acontecem várias vezes durante o dia. O veículo da Guarda entra lá e faz uma varredura do canteiro.

Nesta semana, a vereadora Daiane Melo (PL), que visitou uma das moradias recentemente, falou sobre o abandono das casas no Campos da Serra em sessão na Câmara. Ela mostrou, em vídeo, um colchão em um dos cômodos das residências inacabadas e afirmou que "tem gente morando aqui dentro".

O secretário acredita que o colchão era utilizado pela equipe de segurança privada e descarta a ocorrência de ocupação irregular: