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Prefeitura abre nova concorrência para construção do restante de residencial no Campos da Serra, em Caxias

Obras estão paralisadas desde agosto do ano passado, quando o município rompeu contrato com empresa após verificar que 64 moradias foram erguidas fora do padrão estipulado

Luca Roth

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