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Surpresas da natureza
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Predador e presa lado a lado: registro raro mostra paca e graxaim se alimentando juntos em Vacaria

Flagra foi registrado por biólogo que monitora o espaço em que hidrelétrica foi instalada

Tamires Piccoli

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