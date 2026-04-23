Predador e presa lado a lado: registro raro mostra paca e graxaim se alimentando juntos em Vacaria

Um encontro inusitado entre uma paca e graxaim foi flagrado no interior de Vacaria. Os animais, que naturalmente são presa e predador, foram vistos juntos em uma área de Mata Atlântica no interior da cidade. O registro foi feito por uma armadilha fotográfica instalada pelo biólogo Paulo Roberto Sinigoski.

As imagens, que foram capturadas em março mas divulgadas recentemente, mostram a paca e o graxaim próximos, se alimentando. Apesar de uma pequena investida de alerta do graxaim, não há ataque entre os animais. Segundo Sinigoski, o graxaim costuma caçar filhotes de paca.

— É um registro muito raro porque normalmente eles não são vistos juntos. Apesar de ocupar posição diferente na cadeia alimentar, a paca não se intimida com o graxaim. Observamos uma interação curiosa, onde ambos permanecem próximos, coexistindo temporariamente no mesmo espaço — detalha.

Segundo o biólogo, alimentos foram dispostos próximo da armadilha fotográfica justamente para atrair os animais que vivem no local. O registro integra programas de monitoramento ambiental realizados na região devido a instalação de uma hidrelétrica.

O acompanhamento periódico avalia o impacto do empreendimento na vida silvestre e rende registros sobre o comportamento de espécies até então desconhecidos.