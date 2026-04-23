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Demonstração de fé
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Pré-romarias ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, começam neste final de semana; confira o cronograma

A primeira mobilização será dos motorhomes, durante a manhã, e dos caminhoneiros, pela tarde. A 147ª Romaria em honra à padroeira ocorrerá em maio com o lema "Morada Consagrada de Deus, rogai por nós"

Marcos Cardoso

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