Pré-romarias ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, começam neste final de semana; confira o cronograma

As pré-romarias seguem até 23 de maio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As pré-romarias ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, começam neste sábado (25) com a 12ª romaria dos motorhomes. O grupo vai se concentrar no portão 6 dos Pavilhões da Festa da Uva, com saída prevista para as 9h. A missa em Caravaggio será às 10h30min. São esperados cerca de 85 veículos. Ao todo, a programação contará com 12 pré-romarias (abaixo você confere todas).

Também no sábado ocorrerá a 19ª romaria dos caminhoneiros. A saída está programada para as 15h no Posto Sim de Forqueta. A missa em Farroupilha será às 17h. No ano passado, foram cerca 380 veículos.

Leia Mais Moradores protestam contra retirada de semáforo em projeto de duplicação da RS-122, em Caxias do Sul

De acordo com o reitor do Santuário de Caravaggio, padre Ricardo Fontana, já está pronta toda a comunicação com internet e a logística também foi ampliada, com reforço no abastecimento de água, com projeção de 600 mil litros de água disponíveis por dia, e na organização dos serviços.

Além disso, o padre Ricardo diz que está em fase final o restauro externo do Santuário, que foi dividido em sete etapas. A última delas é a pintura, que deve estar pronta para a celebração em maio.

— É um sentimento de muita alegria que nos contagia, porque estamos nos mobilizando há um ano — resume o reitor.

Segundo Fontana, a projeção é de 100 mil fiéis se deslocando a Caravaggio somando as pré-romarias e a 147ª Romaria, que ocorrerá nos dias 23, 24 e 26 de maio.

O lema da romaria deste ano é Morada Consagrada de Deus, rogai por nós, e a edição deste ano propõe uma reflexão que une espiritualidade e questões sociais contemporâneas, como o direito à moradia digna e a necessidade de combater a violência, especialmente contra as mulheres.