Prazo para solicitar saque calamidade do FGTS em Farroupilha termina na próxima terça-feira 

Ao menos 15 moradias foram destelhadas, segundo a prefeitura. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Trabalhadores de Farroupilha têm até a próxima terça-feira (14) para solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A liberação foi autorizada pela Caixa Econômica Federal após os estragos causados pela passagem de um tornado no município em 23 de dezembro de 2025.

O saque calamidade pode ser solicitado pelo aplicativo do FGTS e apenas os trabalhadores afetados pelo fenômeno, cujos endereços foram identificados pela Defesa Civil do município, é que podem realizar o pedido. O valor será equivalente ao saldo existente na conta vinculada, na data da solicitação, limitado a R$ 6.220.

O Aplicativo FGTS da Caixa pode ser baixado e instalado gratuitamente em celulares com sistemas operacionais Android e iOS.

Estragos causados por fenômeno

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado confirmou que o fenômeno meteorológico que atingiu a localidade de Vila Rica, interior de Farroupilha, na tarde do dia 23 de dezembro, foi um tornado de curta duração.

Segundo a prefeitura, em Vila Rica houve o destelhamento de ao menos 15 moradias e da Escola Municipal José Chesini, cuja parte interna teve alagamentos. A fiação da rede elétrica também caiu sobre as ruas da localidade.

No bairro Imigrante, as equipes atenderam a um destelhamento em uma casa e em um prédio residencial, localizados na Rua Luis Sebben.

Quem tem direito ao saque?

Bairro Imigrante

Foram afetadas todas as unidades residenciais de diversas vias, como as ruas Bazilio Chiele, Bortolo Grendene, Carlos Fetter, Edvino Blauth, Felisbino Francischini, Fridolino Althaus, Geoachino Silvestrin, Guilherme Atílio Mantovani Neto, Honorino Pandolfo, José Gildo Pereira Dias, Lourdes Guerra, Luiz Sebben, Luiza Folle, Machadinho, Marcilio Rizzon, Nova Petrópolis, Padre Plínio Bartelle, Paulo Broilo, Santo Leonardelli, São João Batista, Serafina Corrêa, Sete de Setembro, Thomas Edison, Trinta e Um de Março, Ziraldo Prezzi e a Travessa Machadinho. Também há registros parciais em vias como a Rua Giovani Chies (até os números 109/110), Rua Gonçalves Dias (lado ímpar), Rua José Rizzo (com trechos distintos em ambos os lados da via), Rua Paim Filho (com diferentes intervalos de numeração nos lados par e ímpar) e Rua Papa João XXIII (em trecho específico do lado ímpar).

Bairro Monte Verde

Foram atingidas todas as residências das ruas Afonso Fernandes de Mattos, Alice Gasperin, Domingos Pedro Buttelli, Luiz Zangalli, Roberto Antônio Biondo, Thomas Peroni e Zulmir Toso. Outras vias do bairro apresentam impacto a partir dos números 901/902 até o final das ruas, como André Antônio Pezzi, Antônio Hemkemaier, Elisa Weissheimer Fetter e José Olinto Volpini.

Bairro São José

Os danos atingem integralmente ruas como Antônio Feltrin, Ary Zanonatto, Casca, Eulália Rovatti, Muçum, Tercílio de Mello e Vitalina Farias de Lima. Também há registros parciais em vias como Alexandre Bartelle, Giovani Chies, Padre Theodoro Portolan, Paim Filho, Papa João XXIII, Pedro Koff e Ruy Rosado de Aguiar, com delimitação específica de numeração e lado das ruas afetadas.

Área rural

As localidades atingidas incluem Vila Rica Rural, a Avenida Perimetral Oeste, na localidade de São Luiz, no 3º Distrito, além da RS-813 e das estradas FR-236, FR-235 e FR-174, todas também situadas em São Luiz, 3º Distrito. Nessas áreas, o documento não especifica numeração predial, tratando-se de áreas rurais com CEP genérico.

Como solicitar o saque FGTS

Baixe o app FGTS e insira as informações de cadastro;

Acesse a opção “Solicitar seu saque 100% digital" ou, no menu inferior, vá em “Saques" e selecione “Solicitar saque";

Clique em “Calamidade pública", informe o nome do município e selecione-o na lista;

Escolha o tipo de comprovante de endereço, digite o CEP e o número da residência;

Encaminhe os seguintes documentos: Foto de documento de identidade; Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;

Escolha a conta para crédito do valor (Caixa ou outro banco) e envie a solicitação.

Informações sobre a documentação: