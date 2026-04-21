Prazo para pagamento da cota única e primeira parcela do IPTU de Flores da Cunha se encerra nesta quarta-feira

O pagamento em parcela única garante desconto de 5%. Enzo Manfron / Prefeitura de Flores da Cunha / Divulgação

Os contribuintes de Flores da Cunha têm até esta quarta-feira (22) para pagar a cota única ou a primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026. O pagamento em parcela única garante desconto de 5%.

Além do vencimento inicial, o calendário prevê outras duas datas para quem optar pelo parcelamento: 22 de maio e 22 de junho. O pagamento pode ser feito por aplicativos bancários ou em instituições financeiras credenciadas.

Neste ano, o município adotou o modelo totalmente digital para a cobrança do imposto. As guias deixaram de ser entregues em formato físico e devem ser acessadas exclusivamente pelo site da prefeitura.

Para emitir o documento, o contribuinte precisa informar CPF ou CNPJ na área do IPTU, escolher o tipo de pagamento (cota única ou parcelado) e selecionar as guias desejadas. O sistema permite visualizar o código de barras ou QR Code para pagamento, além de reunir débitos em uma única guia.

Em caso de dúvidas, a Secretaria da Fazenda disponibiliza atendimento por WhatsApp, pelo telefone (54) 3279-3600 (ramal 221), e também de forma presencial na prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45min e das 13h15min às 17h30min.

Confira o passo a passo para acessar o IPTU digital