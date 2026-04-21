Prazo para pagamento da cota única e primeira parcela do IPTU de Flores da Cunha se encerra nesta quarta-feira

Os contribuintes de Flores da Cunha têm até esta quarta-feira (22) para pagar a cota única ou a primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026. O pagamento em parcela única garante desconto de 5%.
Além do vencimento inicial, o calendário prevê outras duas datas para quem optar pelo parcelamento: 22 de maio e 22 de junho. O pagamento pode ser feito por aplicativos bancários ou em instituições financeiras credenciadas.
Neste ano, o município adotou o modelo totalmente digital para a cobrança do imposto. As guias deixaram de ser entregues em formato físico e devem ser acessadas exclusivamente pelo site da prefeitura.
Para emitir o documento, o contribuinte precisa informar CPF ou CNPJ na área do IPTU, escolher o tipo de pagamento (cota única ou parcelado) e selecionar as guias desejadas. O sistema permite visualizar o código de barras ou QR Code para pagamento, além de reunir débitos em uma única guia.
Em caso de dúvidas, a Secretaria da Fazenda disponibiliza atendimento por WhatsApp, pelo telefone (54) 3279-3600 (ramal 221), e também de forma presencial na prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45min e das 13h15min às 17h30min.
Confira o passo a passo para acessar o IPTU digital
- Acesse o site da prefeitura;
- Na página inicial, clique no menu ou no banner IPTU;
- Leia os avisos exibidos na tela e clique em 'Fechar';
- Em 'Base da consulta', selecione a opção 'IPTU RECAD';
- Informe o CPF ou o CNPJ do contribuinte;
- Em 'Tipo de parcela', escolha se deseja pagar a cota única ou parcelado;
- Clique em 'Consultar';
- Clique no (+) para expandir as informações de cada endereço;
- Marque o quadrado em branco para selecionar as guias que desejar gerar;
- Clique em ‘Imprimir Guia’ para visualizar o código de barras e o QR Code de todas as guias selecionadas para copiar e colar em seu aplicativo bancário;
- Se desejar visualizar o detalhamento das guias clique em ‘Imprimir Guias’;
- A opção de 'Agrupar Débitos' pode ser utilizada pra unificar várias parcelas em uma única guia.