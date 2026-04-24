Geral

Conclusão para maio
Notícia

Postes que interferiam na obra do acesso ao Planalto, em Caxias, são realocados

Três deles impediam a execução da etapa envolvendo a construção de alça lateral na BR-116, que conduzirá o tráfego de veículos à Avenida Marcopolo

Luca Roth

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