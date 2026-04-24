Postes que interferiam na obra do acesso ao Planalto, em Caxias, são realocados

Equipes da companhia também poderão terminar um serviço de drenagem que estava pendente. Codeca / Divulgação

Foi concluído nesta semana o processo de realocação de postes de energia, pela Codeca, que interferiam no andamento da reformulação do acesso ao bairro Planalto, em Caxias. Três deles impediam a execução da etapa envolvendo a construção de uma alça lateral na BR-116, que conduzirá o tráfego de veículos à Avenida Marcopolo. A previsão de entrega da reforma está assinalada para o fim de maio.

A substituição dos equipamentos foi realizada por uma empresa terceirizada, contratada pela prefeitura, que precisa de autorização da Rio Grande Energia (RGE) para a operação. No começo do mês, o secretário municipal de Obras, Lucas Suzin, criticou a RGE pela demora na emissão do aval.

Com a troca dos postes, as equipes da companhia também poderão terminar um serviço de drenagem que estava pendente.

O que irá mudar

A expectativa é que o novo recuo para retorno no centro da pista, na BR-116, sentido Ana Rech-Galópolis, km 151, suporte um número maior de veículos que pretendem entrar no bairro, separando-os do fluxo que segue na rodovia. O refúgio terá cerca de 180 metros de extensão. A faixa existente hoje para ingresso no Planalto será fechada.

Após atravessar a rodovia, o motorista entrará na nova alça, que cairá na Avenida Marcopolo. A reformulação do trecho também irá melhorar o acesso à Vila Ipiranga, no bairro Cristo Redentor.

Para que essas manobras e a circulação de pedestres ocorram com segurança, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) prevê a instalação de novos equipamentos de sinalização viária, especialmente semáforos (veja detalhes aqui).

A entrada do Planalto recebe melhorias de sinalização viária, execução de passeios, meios-fios e rampas, além de intervenções de terraplanagem, de redes de drenagem e esgoto e de fresagem de asfalto. As intervenções começaram em novembro de 2023. A Codeca assumiu a obra em setembro do ano passado após a desistência de duas empresas privadas.