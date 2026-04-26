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Possibilidade de El Niño reacende alerta para chuvas intensas em Caxias do Sul, onde mais de 5 mil pessoas vivem em áreas de risco

Entenda como os setores públicos trabalham para minimizar os efeitos e tornar o município mais resistente. Cidade, que ainda se recupera dos impactos de maio de 2024, enfrenta desafios para alcançar a resiliência 

Tamires Piccoli

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