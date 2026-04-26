Possibilidade de El Niño reacende alerta para chuvas intensas em Caxias do Sul, onde mais de 5 mil pessoas vivem em áreas de risco

Manter moradores seguros é o grande desafio enfrentado pela cidade, que em maio de 2024 teve vários pontos atingidos por deslizamentos de terra e teve residências interditadas. Porthus Junior / Agencia RBS

Mais de 5,1 mil pessoas vivem em áreas consideradas de risco em Caxias do Sul, segundo mapeamento do Serviço Geológico do Brasil (SGB). A proteção dessa população e as estratégias de prevenção voltam ao centro do debate diante do cenário de instabilidade climática projetado para o segundo semestre do ano.

As atenções miram para a possível atuação do fenômeno El Niño, que historicamente provoca chuvas acima da média no Rio Grande do Sul. Previsões divulgadas por centros internacionais de meteorologia indicam alta probabilidade de ocorrência do fenômeno, com possibilidade de que ele se manifeste de forma forte, o que amplia o risco de alagamentos, enxurradas e cheias de rios.

Atualmente, a Defesa Civil trabalha na elaboração do Plano de Contingência de Caxias do Sul. O documento irá guiar as ações antes, durante e depois de situações de desastres ou emergências. A Hopeful, startup da PUC-RS, foi contratada para auxiliar no desenvolvimento do documento.

— Temos a meta de finalizar o projeto até setembro. Estamos mapeando todos os desastres previstos no código Brasileiro de Desastre e criando um protocolo operacional para cada situação. Simulados de evacuação em regiões de risco também vão acontecer — explica Tenente Armando da Silva o coordenador da Defesa Civil de Caxias do Sul.

Além da Defesa Civil, as secretarias de Meio Ambiente, Obras, Habitação e Saúde estão envolvidas no desenvolvimento do Plano de Contingência. A ação é viabilizada por um termo de cooperação com o Banco da América Latina. Ao todo, é previsto um investimento de US$ 76 mil - cerca de R$ 379 mil.

Outra estratégia adotada como prevenção é a criação do Núcleo Comunitário de Proteção em Galópolis. O grupo composto por moradores do bairro já passou por treinamentos com técnicas de salvamento e criação de canais no WhatsApp para comunicados e alertas.

Anseios e preocupações em uma das áreas mais sensíveis da cidade

Ansiedade ao ouvir à chuva. Noites mal dormidas. Apreensão com o nível do arroio, que fica a poucos metros de casa. A sensação de receio acompanha a comunidade de Galópolis dois anos após a chuva de maio de 2024.

— Quando chove, meus nervos ficam atacados e começo a sentir ânsia de vômito. Nasci e me criei aqui. É um lugar muito bom de viver, mas depois do que aconteceu a gente vive meio que nem gato escaldado, sempre com aquele medo — conta Sidnei Rigon, 58 anos.

Sidnei Rigon, um dos moradores de Galópolis, que foi impactado pelas chuvas, hoje sofre efeitos psicológicos. Porthus Junior / Agencia RBS

A casa e a mecânica dele ficam na Rua João Laner Spinatto, a metros do Arroio Pinhal. Há dois anos, ele foi um daqueles que viu o nível da água subir pela rua e tomar as residências. Não muito longe dali, a preocupação também se estende nas áreas de encosta.

Tô sempre acompanhando a meteorologia pelos aplicativos. Quando dá chuva forte dormimos todos na sala: eu, meus dois filhos e os cachorros. Se a situação é muito complicada, mando os meninos dormirem na casa de amigos em outros bairros HÉLEN CRISTIANE LOPES SOUTO Moradora de uma área de encosta, em Galópolis.

As marcas do evento climático de 2024 estão vívidos na memória de Hélen, 39. Moradora da região do Balneário Moschen, ela precisou deixar a casa por 20 dias, devido ao risco de deslizamento. Após o período, retornou para o bairro, assim como muitos outros. Ao serem questionados sobre a escolha, a resposta dos moradores é unânime: identidade, qualidade de vida e laços que se fortaleceram nos últimos anos.

Contudo, para garantir a permanência segura, representantes da comunidade cobram e aguardam uma obra estratégica pela prefeitura: as construção de piscinões - grandes reservatórios de contenção de água da chuva que irão influenciar no nível de água que chega à Galópolis.

Moradores Viviane Comerlato (esq.), Ari Piccoli, Darla Pereira e Edgar Rigon, estão entre os que aguardam a realização de obras pela prefeitura. Porthus Junior / Agencia RBS

— Foi uma promessa feita pelo prefeito Adiló, na frente de todos os moradores, de que esses piscinões seriam construídos para conter o volume das chuvas. A gente sabe que essa situação vai aumentar — indica a moradora Viviane Comerlato.

— Temos previsão de mais um evento climático nesse ano. O que nós e a comunidade queremos é que haja a nossa proteção. A gente não vê ação acontecendo até o momento. E como vai ser para o segundo semestre? O que a gente vai dizer para a comunidade, porque eles nos questionam, as lideranças no bairro — questiona Darla Pereira, presidente da associação dos moradores de Galópolis.

As movimentações da Secretaria de Obras

Em maio de 2024 a prefeitura anunciou a construção de quatro piscinões. Na época, a administração indicou que já possuía os projetos e o financiamento contratado com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). A prefeitura aguardava o aval do governo federal para o financiamento.

Os novos reservatórios estão previstos para a Rua Presidente João Goulart, no bairro De Lazzer; no Travessão Solferino, no bairro Petrópolis; e dois na Rua Rogério Armando Issler, no bairro Nossa Senhora das Graças. As duas últimas estruturas serão responsáveis por reter a água que desemboca no Arroio Pinhal, que corre no meio de Galópolis.

Conforme a prefeitura, os piscinões dos bairros De Lazzer e Petrópolis estão em fase de projeto. Já os do bairro Nossa Senhora das Graças, os projetos estão sendo encaminhados para a Caixa Econômica Federal. Com o aval do banco, os projetos seguem para a licitação.

Conforme Lucas Suzin, secretário municipal de Obras, o foco da pasta tem sido as obras de drenagem. A macrodrenagem nas Avenidas Perimetral Bruno Segalla e São Leopoldo, bem como na Rua Graciema Formolo, são apontadas por ele como medidas estratégicas após maio de 2024. Para este ano, uma série de obras está em andamento:

Túnel da Rua Matteo Gianella , com licitação realizada e está em análise técnica. A obra irá desafogar as galerias que descem pela Moreira César e, na sequência, para o Arroio Tega. A obra de R$ 50 milhões terá impacto para 180 pessoas que residem na região;

, com licitação realizada e está em análise técnica. A obra irá desafogar as galerias que descem pela Moreira César e, na sequência, para o Arroio Tega. A obra de R$ 50 milhões terá impacto para 180 pessoas que residem na região; Drenagem na Rua Júlio Calegari, com tanque de amortização, na região das garagens da Visate, para reduzir os alagamentos recorrentes e danos no asfalto da via. Está em licitação;

Rua Matteo Gianella receberá um túnel para desafogar galerias. Ederson de Oliveira / Divulgação

— Um segundo tanque vai ser instalado no Vila Brasil. Temos observado aumento significativo da água que chega ao Arroio Pinhal, em Galópolis, vindo dessa região. Então, esses dois tanques irão impactar diretamente na velocidade da água e diminuir o nível do arroio — detalha.

Na Vila Ipiranga, um tanque de amortização será instalado, próximo do Panela Velha. A obra está em licitação;

No bairro De Lazzer, outro tanque de amortização será instalado no para reduzir a velocidade da água que chega da região da Randon e deságua na Barragem Dal Bó;

No Travessão Solferino, nas proximidades da UCS, outro tanque de amortização também será construído.

— Outra questão que estamos trabalhando é o desvio das tubulações na rede de drenagem. Essa rede foi construída sem planejamento, muitas casas foram construídas em cima dos canos. Então a Secretaria de Obras, em parceria com o Samae, lançou um pacote de investimento de R$ 100 milhões para refazer esses pontos — indica.

Construção do gabião, na Estrada do Vinho. Ederson de Oliveira / Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

O secretário também aponta que o município recebeu valores dos governos federal e estadual para executar obras de contenção. Entre os pontos estão gabiões (estruturas feitas de malha de aço usadas principalmente para contenção de encostas, estabilização de taludes e obras hidráulicas) de 100 metros na Estrada do Vinho, próximo do Café Colonial e próximo à Cantina Motter.

Suzin também confirmou a reativação do setor de pré-moldados da secretaria de Obras. A ideia é que os artefatos de concreto produzidos no espaço sejam usados para contenções de encostas e revestimentos de valas de drenagens.

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Monitoramento dos reservatórios urbanos

Medidas de prevenção nos reservatórios também foram implementadas nos últimos anos. Atendendo à Política Nacional de Segurança de Barragens, o Samae realizou uma série de intervenções.

Abril de 2025

Lançamento do Canaliza Caxias com pacote de obras de drenagem, esgoto e saneamento para 83 vias, com investimento de R$ 80 milhões;

Canaliza Caxias com pacote de obras de drenagem, esgoto e saneamento para 83 vias, com investimento de R$ 80 milhões; Adutora do Sistema Marrecas, na Rota do Sol, tem trecho de 500 metros refeitos, ampliando a capacidade de vazão da água;

Na barragem São Miguel, no Complexo Dal Bó, foi construído um canal de coleta de água extravasada , para conduzir a água para o canal vertedouro;

, para conduzir a água para o canal vertedouro; Represa Samuara: a estação de Tratamento de Água foi desativada.

Equipamentos instalados nas barragens Maestra e Faxinal, para o monitoramento da pressão. Comunicação Samae / Divulgação

Dezembro de 2025

O Samae firma um termo de cooperação com a prefeitura, fornecendo os dados de pluviosidade e níveis das barragens para a Defesa Civil

Fevereiro de 2026

Equipamentos que monitoram a pressão nas barragens da Maestra e Faxinal são instalados

são instalados Samae adquire o equipamento Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP) - Transporte em rede de RTCM via protocolo da Internet, em tradução livre. O sistema de topografia de alta precisão, é utilizado para saber a localização de algo, com baixíssima margam de erro. É usado para mapeamentos de terrenos que foram alagados ou sofreram enxurradas e deslizamentos.

Vulnerabilidades mapeadas pela UCS e prefeitura

Logo após a calamidade de maio de 2024, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) publicou um estudo de mapeamento dos indicadores de resiliência da cidade. A elaboração do documento contou com a participação da Comissão Municipal de Mudanças Climáticas, que foi instituída ainda em 2023 e é composta por 52 servidores de diferentes secretarias.

O estudo avaliou a capacidade da cidade se preparar, resistir, responder e se recupera de desastres naturais e eventos climáticos a partir de sete indicadores.

O documento indica uma série de vulnerabilidades da cidade nos quesitos de preparação, resistência, resposta e recuperação a desastres naturais e eventos climáticos. As informações do estudos estão sendo utilizadas pelo município para a elaboração do Plano de Ação Climática.