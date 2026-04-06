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Polícia busca suspeito de agredir cão comunitário com pedaço de madeira com pregos em Caxias

Animal foi resgatado com ferimentos e está internado; imagens de câmeras de segurança mostram homem, antes de uma das agressões, acompanhado de duas crianças

Pablo Ribeiro

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