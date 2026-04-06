Polícia busca suspeito de agredir cão comunitário com pedaço de madeira com pregos em Caxias

Após o resgate, animal foi encaminhado ao Instituto Hospitalar Veterinário da UCS (Ihvet). Departamento de Proteção Animal de Caxias do Sul (DPA) / Divulgação

A Polícia Civil busca identificar o suspeito de agredir um cachorro comunitário com um pedaço de madeira com pregos no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul. O animal, conhecido como Spike, foi resgatado no sábado (4) pelo Departamento de Proteção Animal (DPA) após denúncias de moradores.

De acordo com a coordenadora de resgates e maus-tratos do DPA, Valeska Aidée, o caso começou a ser apurado após um pedido de socorro da vizinhança ao meio-dia de sábado. Depois do resgate, a equipe passou a analisar imagens de câmeras de segurança da região.

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Conforme Valeska, nas imagens registradas na última quarta-feira (1º), às 19h50min, um homem aparece com um pedaço de madeira na mão. Acompanhado de duas crianças, ele se aproxima do animal e levanta esse objeto. A madeira tinha pregos, o que causou múltiplas lesões no animal.

As imagens que estão com a prefeitura não mostram o momento exato da agressão, mas novos registros estão sendo buscados em imóveis próximos. Além disso, outro episódio de violência foi identificado. Na madrugada de sábado (4), por por volta de 0h30min, três adolescentes aparecem jogando pedras no cachorro no mesmo local, segundo Valeska.

— Ele tem várias escoriações e furos pelo corpo. Nenhuma é profunda, mas na coxa houve mais impacto, causando uma luxação — explica.

Spike é um cão comunitário conhecido pelos moradores da Rua Francisco Alves.

— Ele é muito bem cuidado pela vizinhança. No inverno, inclusive, ele veste até roupinha — conta a coordenadora.

Após o resgate no final de semana, o animal foi encaminhado ao Instituto Hospitalar Veterinário da Universidade de Caxias do Sul (Ihvet), onde permanece internado. Apesar dos ferimentos, ele não corre risco de morte.

— Ele está bem, segue em observação e fará mais exames — diz.