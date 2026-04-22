Pintor fica preso em prédio de Caxias e é resgatado pelos bombeiros 

Um pintor ficou preso praticamente no topo de um prédio no fim da tarde desta quarta-feira (22), no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul. A ocorrência foi registrada em um edifício na esquina da Avenida Itália com a Rua La Salle. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e não se feriu.

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De acordo com o sargento Daniel Machado, o sistema de roldana que o pintor utilizava falhou e o deixou preso praticamente no topo do prédio. Os bombeiros calculam que a uma altura de 30 metros.

— Ele estava usando aquelas cadeirinhas, que é um sistema já quase completo. É uma cadeira com um sistema de roldanas nela mesmo, onde permite que ele suba e desça sozinho. Só que essa cadeira tem tipo um sistema de rolamentos dentro que emperrou, impedindo a descida e a subida — explicou o sargento.

Para resgatar o homem, os bombeiros utilizaram o método rapel e a auto escada de um dos caminhões do Corpo de Bombeiros. Primeiro, o pintor foi socorrido por militares que acessaram o local em que ele estava com o rapel. A partir disso, o homem foi colocado no cesto da auto escada.