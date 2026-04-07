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Piloto que morreu em queda de ultraleve na Serra construiu a própria aeronave, diz amigo

Eldro Sottili, 44 anos, era apaixonado por aviação e ensinava o filho a voar. Amigo que ajudou no resgate da vítima relembra o último encontro dos dois

g1 RS

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