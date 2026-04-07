Piloto que morreu em queda de ultraleve na Serra construiu a própria aeronave, diz amigo

Natural de Guaporé, Sottili pilotava há quatro anos e era dono de uma empresa que fabricava equipamentos para o setor joalheiro. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Eldro Sottili, 44 anos, morreu na tarde do último sábado (4), após o ultraleve que pilotava cair numa área de mata, na Serra Gaúcha. Natural de Guaporé, Sottili pilotava há quatro anos e era dono de uma empresa que fabricava equipamentos para o setor joalheiro.

O amigo, Fabrício Pezzi, conta que Eldro construiu a própria aeronave:

— Uma pessoa simples, mas muito inteligente. Ele era torneiro mecânico, tinha uma facilidade muito grande de produção. Imaginava uma máquina que poderia fazer a diferença, produzir melhor, com mais qualidade, ia lá e fazia. Produziu o próprio trike, na casa dele.

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Fabrício considerava o amigo uma pessoa fantástica.

— Ele vai fazer muita falta com o seu sorriso e seu bom humor. Um cara muito para frente, muito para cima — completa.

O último encontro

Fabrício e Eldro se encontraram pela última vez no dia do acidente, na Associação Aerodesportiva de Guaporé (AAGR). Minutos após o amigo decolar, Fabrício recebeu uma ligação de outro integrante do aeroclube, que avisou sobre a queda.

— Liguei para os bombeiros, entrei em contato com o Samu. A gente foi adentrando o mato até achar ele, mas, infelizmente, não tinha mais o que fazer, foi muito forte a queda — afirma.

O corpo do piloto foi encontrado numa área de mata, na região do Moinho Ortolan. A queda aconteceu por volta de 16h20 do último sábado (4).

Paixão por voar

Sottili deixou a esposa e um casal de filhos, de oito e 15 anos. Segundo o amigo, a paixão pela aviação era compartilhada com a família.

— O filho já estava até aprendendo, voava muito com o pai, estava entrando no esporte — conta Fabrício.

Para o piloto, voar era uma sensação única.