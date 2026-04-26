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2ª edição
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Pet Serra Summit é marcada por apoio aos pequenos negócios e adoção de animais, em Caxias do Sul

Evento ocorreu sábado (25) e domingo (26), nos pavilhões da Festa da Uva. Entre os dois dias de evento foram ao parque 16,2 mil visitantes

Renata Oliveira Silva

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