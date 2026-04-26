Pet Serra Summit é marcada por apoio aos pequenos negócios e adoção de animais, em Caxias do Sul

O evento ocorreu neste sábado (25) e domingo (26), nos pavilhões da Festa da Uva. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A segunda edição do Pet Serra Summit, em Caxias do Sul, recebeu mais de 16,2 mil visitantes entre sábado (25) e domingo (26). O evento conectou o mercado pet com novos empreendedores e o público em geral, além de incentivar a doação dos animais.

Uma das visitantes foi a contadora Dariele Basso, 36 anos, acompanhada de seus três cachorros: Thor, Apolo e Zeus. Ela comentou que foi ao Pet Serra Summit para buscar um adestrador.

— Moro em uma casa com um pátio grande, mas quero adestrar o Apolo, porque, por ser um pastor alemão, tenho receio que machuque os outros. Mas sou apaixonada por eles, são meus companheiros — disse Dariele.

Dariele Basso foi ao evento para buscar um adestrador para seus animais Apolo (E), Zeus (no colo dela) e Thor (D). Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O evento também contava com uma área para empreendedores do mundo pet, apoiada pelo Sebrae RS. Um dos 15 estandes era da jovem canelense e estudante de Medicina Veterinária, Júlia Rodrigues, 22 anos. Desde 2023, ela e o marido, Rafael Benetti, mantém um negócio especializado em confeitaria e alimentação saudável dos animais. Para ela, a feira foi excelente para divulgação.

— É a primeira vez que venho na feira e foi muito bom, muitas parcerias, conhecimento, novas pessoas. Hoje, as pessoas têm seus pets como filhos e com isso, vão querer uma alimentação boa para eles também — comentou Júlia.

O casal Rafael Benetti e Júlia Rodrigues mantém um negócio de confeitaria pet e alimentação saudável para os animais. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O coordenador de atendimento do Sebrae RS na Serra, Aldoir Bolzan, destacou como a participação da entidade no evento foi essencial para apoiar os pequenos negócios.

— Estamos acompanhando esse segmento que vem crescendo bastante nos últimos três anos. Então, faz todo o sentido o Sebrae estar no evento apoiando os pequenos negócios. Isso movimenta a economia, gera renda, fortalece que as empresas mantenham seus empregos — pontuou Aldoir.

Para os organizadores, Luciano Costa e Anderson Fochesato, a segunda edição do evento superou as expectativas. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Para um dos organizadores da Pet Serra Summit, Luciano Costa, a edição superou as expectativas, principalmente de público quando comparada com a 1º edição, que fechou com 12 mil visitantes.

— Esse ano superou todas as expectativas, dobrou a quantidade de expositores tanto na feira de negócios quanto na feira para os visitantes. O público veio, está saindo satisfeito com tudo que encontrou. As marcas trouxeram novidades, tivemos o campeonato de tosa com muito mais participantes do que ano passado, além do simpósio veterinário com mais de 250 profissionais participando. Isso é uma marca histórica para a região — destacou Luciano.

Mais de 20 animais foram adotados durante a feira

O Departamento de Proteção Animal da prefeitura de Caxias do Sul e a ONG Adote um Miau estavam no evento com diversos animais para adoção. No total, 21 animais encontraram um novo lar, sendo 13 gatos e 8 cachorros.

A coordenadora do departamento, Elisa Zanolla, comentou que superaram as adoções da primeira edição.

— Conseguimos doar até um que não tinha uma patinha e outro que tinha somente um olho. Esse ano a gente estava com expectativa, mas não achamos que íamos conseguir tantas adoções. A maioria foi para famílias que já tinham um pet, teve outro que tinha perdido o seu animalzinho a pouco tempo — comentou Elisa.

Elisa ainda salientou como os visitantes buscaram mais informações sobre o trabalho feito pelo departamento e sobre os animais disponíveis.

— O legal foi que as pessoas passavam na frente do estande e interagiam com os cachorros, conversavam com a gente para saber mais sobre os animais, sobre adoção. Foi muito bacana — comentou Elisa.

Competição de tosa chamou atenção

Uma das atrações da feira era a competição de tosa. Com mais de 50 inscritos, os profissionais com dois anos ou mais de experiência, puderam mostrar o seu trabalho tanto para futuros empreendedores quanto para o próprio público.

A estudante de Medicina Veterinária, Vitória Zimmer, 23 anos, veio de Novo Hamburgo para participar da disputa. Ela trouxe o Spike, de 9 anos, que já está aos seus cuidados há mais de um ano.