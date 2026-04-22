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Pela segunda vez, prefeitura de Farroupilha pede prorrogação da presença da unidade móvel do Tudo Fácil na cidade

Solicitação ocorreu após alta demanda por emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) no município e região

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