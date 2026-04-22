Pela segunda vez, prefeitura de Farroupilha pede prorrogação da presença da unidade móvel do Tudo Fácil na cidade

Até moradores de outras cidades estão buscando o serviço em Farroupilha. Divulgação / Divulgação

Pela segunda vez, a prefeitura de Farroupilha solicitou a prorrogação da permanência da Unidade Móvel do Tudo Fácil RS no município. O prazo final seria nesta sexta-feira (24) e o ofício foi encaminhado nesta quarta-feira (22) citando a alta demanda, com significativa procura pela emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A prefeitura também justificou o pedido devido a moradores de cidades vizinhas estarem buscando atendimento. A unidade móvel já está na cidade há quase três semanas, na Praça da Emancipação, em frente ao Centro Administrativo Avelino Maggioni, das 9h às 12h e das 13h30min às 18h.

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Ao todo, são entregues 65 senhas para a confecção da CIN, sendo que os atendimentos são diluídos ao longo do dia, com 25 pela manhã e 40 à tarde. A distribuição de todas as senhas ocorre exclusivamente pela manhã, iniciando por volta das 9h.

É importante destacar também que os serviços da Secretaria de Habitação e Assistência Social seguem funcionando normalmente. Para confecção da Carteira de Identidade, a entrega das senhas também ocorre por ordem de chegada, a partir das 8h30min, na própria secretaria.

Em nota, o governo do Estado informou que o atendimento itinerante do programa Tudo Fácil segue um cronograma previamente definido, para garantir a organização logística entre o Estado e os municípios atendidos. Após concluir os atendimentos na Serra, a Unidade Móvel já tem agenda programada para outras regiões do Estado, dando continuidade ao planejamento estabelecido. Porém, o município de Farroupilha pode voltar a ser incluído em futuros roteiros.

Confira na íntegra:

"A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) informa que o atendimento itinerante do programa Tudo Fácil segue um cronograma previamente definido, garantindo a organização logística entre o Estado e os municípios atendidos. Como o serviço é realizado por equipes terceirizadas, os roteiros são planejados com antecedência e comunicados à empresa responsável, o que assegura maior eficiência na execução das atividades.

Após concluir os atendimentos na Serra, a Unidade Móvel já tem agenda programada para outras regiões do Estado, dando continuidade ao planejamento estabelecido.

De acordo com a SPGG, a alta procura e adesão aos serviços reforçam a importância da iniciativa, e o município de Farroupilha pode voltar a ser incluído em futuros roteiros.

A pasta também informa que está em andamento o processo de aquisição de uma segunda Unidade Móvel.

A Unidade Móvel atua como complemento à rede física de atendimento, levando serviços públicos diretamente à população, especialmente em municípios do interior e áreas mais remotas, de forma ágil e acessível.

O Tudo Fácil é um programa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul que reúne, em um único espaço, serviços públicos estaduais, com foco na simplificação de processos, inclusão digital e oferta de atendimento integrado ao cidadão."















