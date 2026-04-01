Passado um ano, como estão a professora e os adolescentes envolvidos no ataque em escola de Caxias do Sul 

Passado um ano do ataque na Escola Municipal João de Zozri, a professora de inglês segue afastada das salas de aula e sem previsão de retorno. Conforme Leonel Ferreira, advogado de defesa dela, a docente passa por avaliação com profissionais da saúde a cada 60 dias. Nesse período, as análises indicam a permanência da licença.
A professora conseguiu se recuperar das lesões sofridas e permanece com acompanhamento psicológico. Segundo Ferreira, ela enfrenta desafios para retomar a convivência social.
— Exemplo disso é que há cerca de 10 dias ela foi sozinha ao mercado do bairro em que mora pela primeira vez desde o caso.
Na semana passada, a Justiça de Caxias do Sul determinou que a prefeitura indenize financeiramente a professora e sua família por danos morais e estéticos. Os valores ultrapassam R$ 214 mil. O município indicou que irá recorrer da decisão.
Apesar do processo incluir o reembolso de despesas médicas e hospitalares, o advogado confirmou que o município vem reembolsando a professora nesse período por estes gastos. Mesmo sem previsão de quando o período de licença irá terminar, o advogado prevê que dificilmente a professora voltará a dar aulas.
— Quando essa fase de afastamento encerrar, vamos imediatamente solicitar o remanejo dela para outro cargo público, porque ela não tem a intenção de voltar para a sala de aula.
Já os três adolescentes seguem cumprindo medidas socioeducativas. Os dois jovens estão internados no Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Caxias do Sul. A adolescente está na unidade de Porto Alegre.
Conforme a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase) não há um período fixo para a internação. A cada seis meses eles passam por avaliação para verificar a continuidade da permanência. O tempo máximo de internação previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é de três anos. Neste mês, eles completam um ano de internação.
Relembre o caso
Na tarde do dia 1º de abril de 2025, três adolescentes atacaram uma professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi, em Caxias do Sul. A docente foi esfaqueada pelas costas.
O trio, composto por dois jovens de, então, 15 anos, e uma adolescente de 13, fugiu depois do ataque. Eles foram capturados horas depois pela Guarda Municipal e Brigada Militar. A investigação da Polícia Civil indicou que o ataque foi planejado e teve vingança como motivação.
Dias antes da agressão, o trio foi repreendido pela direção. A partir disso, criaram um grupo no Instagram chamado "Matadores", onde planejaram o ataque. Ao menos cinco facas de cozinha foram utilizadas.
Em maio do ano passado, eles foram julgados por cometer ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Os atos infracionais são equivalentes aos crimes, contudo cometidos por menores de idade. Os dois adolescentes foram internados no Centro de Atendimento Socioeducativo. Conforme a lei, eles poderão permanecer no local por até três anos.