Geral

Violência escolar 
Notícia

Passado um ano, como estão a professora e os adolescentes envolvidos no ataque em escola de Caxias do Sul 

Caso aconteceu na Escola Municipal João de Zorzi, no dia 1º de abril de 2025. Docente de inglês foi esfaqueada enquanto lecionava. Estudantes foram encaminhados para internação socioeducativa 

Tamires Piccoli

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