Passado um ano, como estão a professora e os adolescentes envolvidos no ataque em escola de Caxias do Sul 

Ataque impactou comunidade escolar de Caxias do Sul, sendo um dos mais graves da história da cidade. Porthus Junior / Agencia RBS

Passado um ano do ataque na Escola Municipal João de Zozri, a professora de inglês segue afastada das salas de aula e sem previsão de retorno. Conforme Leonel Ferreira, advogado de defesa dela, a docente passa por avaliação com profissionais da saúde a cada 60 dias. Nesse período, as análises indicam a permanência da licença.

A professora conseguiu se recuperar das lesões sofridas e permanece com acompanhamento psicológico. Segundo Ferreira, ela enfrenta desafios para retomar a convivência social.

— Exemplo disso é que há cerca de 10 dias ela foi sozinha ao mercado do bairro em que mora pela primeira vez desde o caso.

Na semana passada, a Justiça de Caxias do Sul determinou que a prefeitura indenize financeiramente a professora e sua família por danos morais e estéticos. Os valores ultrapassam R$ 214 mil. O município indicou que irá recorrer da decisão.

Apesar do processo incluir o reembolso de despesas médicas e hospitalares, o advogado confirmou que o município vem reembolsando a professora nesse período por estes gastos. Mesmo sem previsão de quando o período de licença irá terminar, o advogado prevê que dificilmente a professora voltará a dar aulas.

— Quando essa fase de afastamento encerrar, vamos imediatamente solicitar o remanejo dela para outro cargo público, porque ela não tem a intenção de voltar para a sala de aula.

Já os três adolescentes seguem cumprindo medidas socioeducativas. Os dois jovens estão internados no Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Caxias do Sul. A adolescente está na unidade de Porto Alegre.

Conforme a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase) não há um período fixo para a internação. A cada seis meses eles passam por avaliação para verificar a continuidade da permanência. O tempo máximo de internação previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é de três anos. Neste mês, eles completam um ano de internação.

Relembre o caso

Na tarde do dia 1º de abril de 2025, três adolescentes atacaram uma professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi, em Caxias do Sul. A docente foi esfaqueada pelas costas.

O trio, composto por dois jovens de, então, 15 anos, e uma adolescente de 13, fugiu depois do ataque. Eles foram capturados horas depois pela Guarda Municipal e Brigada Militar. A investigação da Polícia Civil indicou que o ataque foi planejado e teve vingança como motivação.

Dias antes da agressão, o trio foi repreendido pela direção. A partir disso, criaram um grupo no Instagram chamado "Matadores", onde planejaram o ataque. Ao menos cinco facas de cozinha foram utilizadas.