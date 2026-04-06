Parque Municipal Mato Sartori, em Caxias do Sul, abre para visita individual nesta sexta-feira; saiba como participar 

Passeios pelo parque serão retomados na próxima sexta-feira (10). Neimar De Cesero / Agencia RBS

A primeira visitação ao Parque Municipal Mato Sartori aberta à comunidade ocorre na próxima sexta-feira (10). Pela primeira vez, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) permite que qualquer morador de Caxias do Sul se inscreva, individualmente, para realizar o passeio guiado.

O novo formato foi anunciado pela Semmas em fevereiro deste ano, quando a secretaria divulgou a Agenda Anual da Educação Ambiental 2026. A iniciativa, conforme Ramon Sirtoli, secretário adjunto da Semmas, é aproximar os moradores do espaço.

— O parque ficou fechado durante a pandemia. Nesse período fizemos várias reformas, como o mirante. Agora só falta o observatório. Mas o Mato Sartori está bem bonito para receber a comunidade.

O parque reabriu ao público no ano passado. Contudo, para realizar o passeio, era necessário já ter um grupo formado. Agora, qualquer pessoa interessada pode se inscrever para a visitação e é integrada a um grande grupo, organizado pela prefeitura.

A atividade será realizada durante a manhã, com duração de cerca de uma hora. Ao todo, são ofertadas 38 vagas para a visitação e ainda há lugares disponíveis. Para participar basta preencher um formulário com dados pessoais. A inscrição pode ser feita aqui.

A Semmas oferta gratuitamente o transporte de ida e volta até o parque, com saída às 8h30min em frente à sede da secretaria, na Rua Dom José Baréa, 1501, no bairro Exposição. O retorno acontece no mesmo endereço.

A partir dessa visitação, a Semmas pretende planejar os próximos passeios com adequações, conforme a necessidade dos moradores. A ideia é realizar ao menos um passeio por mês.

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